Болезни печени связали с уменьшением работы мозга

Ученые из Йельского университета обнаружили, что фиброз печени — рубцевание ткани печени, возникающее при многих хронических болезнях органа, — связан с уменьшением работы мозга, и в некоторых областях — с сокращением его объема.В ходе работы авторы проанализировали данные более чем 500 тысяч человек, чтобы лучше понять, как фиброз печени может влиять на мозг. У участников оценили состояние печени, когнитивные функции (в том числе рабочую память, способность решать новые задачи, скорость обработки данных), а также объем серого вещества в различных областях мозга.Анализ показал, что по сравнению со здоровыми участниками у пациентов с фиброзом печени, как правило, снижались когнитивные способности и уменьшался объем серого вещества в гиппокампе, таламусе, полосатом теле и стволе мозга. Установить причинно-следственную связь не удалось, однако удалось ее опосредовать. Так, предполагается, что все дело может быть в хроническом воспалении печени, которое влияет на мозг.В июне 2023 года сотрудники Медицинского университета Южной Каролины (США) выявили лучший биомаркер для определения опасного рака печени. Работа позволит ускорить диагностику заболевания и улучшить прогноз пациента на выживание.