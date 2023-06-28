Эти два изменения в поведении могут предупреждать, что деменция уже началась

Заподозрить опасное заболевание несложно: достаточно просто внимательнее присмотреться к близкому человеку. Некоторые особенности поведения могут быть симптомами начавшегося слабоумия.Часто мы игнорируем первые симптомы заболеваний: будь то постоянная слабость, частые головокружения или жжение в груди. Идти к врачу некогда или страшно, многие надеются на «авось» или «само пройдет».Но если заболевание не лечить, оно не проходит. Особенно опасно запускать любую патологию, которая требует скорейшей терапии, чтобы остановить ухудшение состояния, — например, деменцию. Нейродегенеративное заболевание нельзя вылечить, но можно замедлить и облегчить симптомы. Главное — вовремя его распознать.По словам невролога Арифа Далви, некоторые симптомы деменции проявляются весьма безобидно. Если человек пожилой, то их легко принять за естественные возрастные изменения.Вас точно должно насторожить следующееСтало сложно выражать свои мысли. Он забывает слова, ему трудно сформулировать длинное предложение. Вы стали замечать, что фразы стали слишком короткими и сухими, в то время как человек любит поразмышлять и поболтать.Сложно ориентироваться. В его руках может быть телефон с навигацией, но он все равно упорно не понимает, куда ему надо идти. Или вдруг стал забывать, как добраться до автобусной остановки: идет, но неуверенными шагами, более длинным путем, постоянно озираясь, словно не узнавая дорогу.Деменция не всегда проявляется потерей памяти, напоминает врач. Обычно этот симптом проявляется уже на поздних стадиях, когда диагноз давно поставлен. Поэтому обращайте внимание на поведение человека в целом: как он говорит, передвигается, выражает эмоции, общается с близкими.На что еще стоит обратить вниманиеЧеловек начинает много суетиться. Это происходит не всегда, а только в какой-то определенной ситуации. Например, во время работы.У человека может полностью измениться почерк или же только подпись. Двадцать лет он расписывался так, а вот теперь все стало совсем иначе.Начинает подозревать близких в воровстве. На ранних стадиях (за 7-10 лет) у человека могут появиться навязчивые идеи, что у него хотят что-то украсть или даже его собираются отравить. Он становится подозрительным, раздражительным, закрывается в себе. Всяческие убеждения, что ему кто-то хочет причинить вред, — веский повод задуматься.Человек впадает в депрессию. У многих пациентов с деменцией психотерапевты диагностируют депрессию. Тяжелое заболевание может начинаться именно с нее, поэтому как можно внимательнее относитесь к близкому с депрессией, особенно если он уже в пожилом возрасте.«Очень важно для диагностики деменции учитывать две вещи: что было и что стало. Все в сравнении! Мопассану диагноз поставили по незастегнутой пуговице на сюртуке, а казалось бы, такая мелочь. Иногда и нет никаких первых признаков. Все начинается с того, что человек потерялся, просто забыл свой адрес. Мозг — сложная структура. И, увы, нам не дано предугадать, что и как будет», — пояснял Александр Мещеряков.