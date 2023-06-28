Врач Захарова: дезодорант помогает снизить риск укусов комаров на 56%

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Согласно исследованию, запах вашего тела может сделать вас мишенью для комаров.Когда температура в самый раз и вы держите в руках свой любимый охлажденный напиток, мало что может испортить летний вечер. Однако комары могут быстро превратить эту идиллическую сцену в зудящий кошмар.В то время как некоторые люди кажутся магнитами для комаров, которые покрываются болезненными укусами, другие остаются невредимыми. Крошечных насекомых привлекает множество факторов, начиная от цвета вашей одежды и заканчивая вашим запахом. Комары могут учуять запах вашего тела на расстоянии 100 м, останавливаясь на вас как на своей мишени на весь вечер."Согласно новому исследованию потные подмышки могут сделать вас более склонными к приземлению комаров. Простое решение — дезодорант. Кожные выделения являются важными сигналами для комаров при поиске хозяина, в этом исследовании были собраны образцы из подмышек, рук и ног", - говорит семейный врач Татьяна ЗахароваИсследовательская группа проанализировала эти образцы на предмет их привлекательности для малярийных комаров Anopheles coluzzii.Интересно, что выделения, взятые из подмышек, были менее привлекательными для кровососов, по сравнению с руками и ногами. Разница могла быть вызвана остатками дезодоранта, которые были обнаружены в образцах подмышек.Кроме того, ученым удалось точно определить соединение в дезодорантах — изопропилтетрадеканоат, — которое препятствовало приземлению комаров."Фактически, при использовании этого соединения количество посадок уменьшилось на 56 процентов".