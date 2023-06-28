Диетолог Пономарева назвала продукты для долголетия и хорошего самочувствия
Диета, которую в просторечии называют «среднеазиатской», состоит из шести сторонников:
Фрукты
Овощи
Бобовые
Масла
Морепродукты.
Особенно важно включение четырех фруктов в свой режим питания:
Яблоки
Груши
Грейпфрут
Авокадо.
«Три яблока в день могут помочь уменьшить жировые отложения», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .
Груши, которые являются «отличным источником пищевых волокон», идеально подходят для улучшения здоровья кишечника.
«Мякоть грейпфрута содержит борющиеся с болезнями флавоноиды и витамин С, который является мощным антиоксидантом и противовоспалительным веществом, защищающим ДНК».
Овощи включают брокколи, сою и грибы.
«Брокколи богата сульфорафаном, который защищает стволовые клетки, улучшает здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливает иммунные реакции».
Сою связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов и диабета на 23 процента.
Что касается «наиболее желательного» типа масла, Пономарева рекомендовала оливковое масло первого холодного отжима. Экстра вирджин» относится к нерафинированному маслу и, как следствие, содержит крошечные кусочки спелых оливок.
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