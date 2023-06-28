Врач рассказала о правильном питании со сладостями
Полный отказ от сладкого не всегда возможен, поэтому его количество в рационе необходимо сокращать постепенно, посоветовала Русакова. Она рекомендует частично заменять сладости на продукты с более низким содержанием сахара, использовать сахарозаменители.
Сладости и десерты можно есть только в первой половине дня, настаивает врач. При этом рацион нужно спланировать так, чтобы не было суммарного превышения углеводов за день.
Можно есть полезные сладости, с высоким содержанием пищевых волокон, отметила Русакова. Например, пастилу без сахара, содержащую пектин. «Шоколад выбирайте с высоким содержанием какао, в нем меньше сахара», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».
Врач настоятельно рекомендовала исключить из рациона продукты с добавленным сахаром: сладкую газировку, промышленные фруктовые напитки, соки, соусы, маринады, мясные полуфабрикаты.
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