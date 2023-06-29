Врач рассказала, почему пожилым опасно отказываться от мяса

У пожилых при отказе от мяса увеличивается риск переломов и потери мышечной массы. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.По словам специалиста, с возрастом белок в организме быстрее расходуется и медленнее формируется. Мясо является его основным источником, поэтому старшему поколению ни в коем случае не стоит исключать этот продукт из рациона, рассказала Чернышова.По словам эксперта, мясо можно употреблять в легкоусвояемых формах."Например, в виде не очень жирного фарша, без сильной жарки. Как минимум птицу или рыбу есть нужно", – заключила Чернышова.Ранее россиянам рассказали, что красное мясо считается самым вредным для здоровья. В нем присутствует максимальная концентрация опасных жиров, вред от которых в перспективе может привести к инсульту и инфаркту.