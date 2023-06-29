Диетолог назвала популярный напиток, который продлевает жизнь

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Врач-диетолог Марина Сорокина назвала популярный в России напиток, который продлевает жизнь.По её словам, речь идёт о квасе, в состав которого входит огромное количество полезных микроэлементов. Например, витамины группы В, С и Е, магний, кальций, фосфор, никотиновая кислота, а также ниацин.Такой богатый состав делает квас настоящим жидким и вкусным лекарством и средством профилактики от многих недугов, а также продлевает жизнь, передаёт издание «Кубанские новости».При этом, как подчеркнула специалист, если пить квас во время простуды, ангины или других болезней, то выздоровление придёт быстрее.«И неприятные симптомы виде головной боли, ломоты в мышцах, слабости быстрее перестанут мучать. А благодаря содержанию в напитке витаминов B1, B2, E, PP, никотиновой кислоты и ниацина снижаются риски заболеть сердечно-сосудистыми болезнями», – пояснила Сорокина.Однако, врач напомнила, что квас – это продукт брожения, содержащий минимальное количество алкоголя. В связи с этим она не рекомендует его пить в большом количестве детям и беременным женщинам. Суточная норма для них составляет 200-400 мл.«Людям же больным сахарным диабетом, гипертонией, имеющим патологии печени и неполадки в работе органов ЖКТ употреблять квас и вовсе не стоит, так как он может спровоцировать резкое ухудшение состояния здоровья», – резюмировала диетолог.