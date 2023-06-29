Ученые: наволочки оказались грязнее ободка унитаза

Ученые решили выяснить, сколько образуется бактерий на обычной наволочке за неделю использования. Результат оказался шокирующим.

Оказывается, за неделю на наволочке может образоваться до трех миллионов различных патогенных микроорганизмов, что примерно в 17 тсяч раз превышает количество микроорганизмов на ободке унитаза. Соответственно, если менять наволочку не раз в неделю, а еще реже, количество микроорганизмов будет только увеличиваться.

Самое приятное постельное белье сделано из натуральных материалов - хлопка и шелка. Но эти же материалы оказались хорошей средой для развития бактерий. Частицы кожи, пот, слюна, остающиеся на наволочках, служат источником пищи для микроорганизмов и грибков.

Доктор Хэдли Кинг, дерматолог и клинический преподаватель дерматологии в Медицинском колледже Вейла Корнельского университета, рассказал: «Когда вы ложитесь в постель, вы загрязняете свое постельное белье, ежедневно на постели остаются около 50 миллионов клеток кожи, пот, следы косметикой. На подушке остаются грибки, частицы грязи, бактерии и вирусы. Мертвые клетки кожи и пот служат пищей для пылевых клещей, привлекая их к вашей кровати и помогая им размножаться».

Специалист предупредил, что сон на одной и той же наволочке в течение одной недели может вызвать аллергию, кожные инфекции или воспаления кожи. Также на наволочке может оказаться золотистый стафилококк, вызывающий инфекции кожи и мягких тканей.

Идеально - менять наволочку не реже двух раз в неделю, чтобы предупредить риск развития всевозможных инфекций.

Менять постельное белье регулярно нужно по разным причинам. На первое место выходит гигиена и профилактика аллергии. Постельное белье с течением времени накапливает различные микробы, пыль и ороговевшие клетки кожи. Регулярная смена постельного белья помогает поддерживать чистоту и гигиену спального места. Старое постельное белье может содержать аллергены, пылевых клещи или пыль, которые могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Регулярная смена постельного белья помогает уменьшить количество аллергенов в постели.

Но если говорить об общей пользе, чистое и свежее постельное белье создает комфортные условия для сна. Оно приятно на ощупь и может способствовать более качественному и спокойному сну. А кроме того, регулярная смена постельного белья помогает сохранить его качество и продлить сок службы. Постоянное использование старого и изношенного белья может привести к его быстрому износу и потере комфорта.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь