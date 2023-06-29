Похудеть, улучшить память и еще 5 причин есть творог как можно чаще
Когда мы задаемся вопросом о пользе молочных продуктов, в том числе и творога, то первое, что приходит на ум, — это высокое содержание кальция. В этом продукте и правда много этого минерала, который необходим для здоровья костей. Плюс ко всему творог — ценный источник белка, поэтому его рекомендуют есть перед тренировкой. Так мышцы быстрее восстановятся и не будет чувства тяжести.
Чем же еще хорош творог? Оказывается, у него есть масса полезных качеств.
Поможет улучшить память
Все дело в витамине В12, которым богат творог. В одной порции (около 150 г) содержится 0,9 мкг этого витамина, в то время как суточная доза равна 2,4 мкг. То есть почти половина необходимого в твороге точно есть.
В12 отвечает за правильную работу нервной системы, в том числе и за когнитивные функции. Кроме того, он способствует здоровой выработке пищеварительных ферментов и транспортировке необходимых питательных веществ в клетки.
Зарядит энергией
Здесь уже заслуга другого витамина из группы В — В2. Он необходим для функционирования определенных ферментов по всему телу и может помочь зарядить вас энергией.
Кроме того, витамин В2 очень важен для здорового метаболизма и энергетического обмена в клетках. Его дефицит может привести к усталости, депрессии и проблемам с печенью в более тяжелых случаях.
Обеспечит рост мышечной массы
Тем, кто занимается спортом, советуют съедать небольшую порцию творога перед тренировкой. Это может помочь мышцам быстрее восстановиться после физической нагрузки, а также поспособствует здоровому обмену веществ. Казеин и козий белок молока также помогут качественному всасыванию различных аминокислот, что положительно скажется на росте мышечной массы.
Защитит щитовидную железу
Чтобы наша щитовидная железа работала без перебоев, ей нужен не только йод, но и селен. Влияет этот элемент и на состояние кожи. Обладая антиоксидантными свойствами, селен в составе различных комплексов помогает бороться с вирусами, системным воспалением, аутоиммунными процессами и даже мутациями клеток, ведущими к раку. Поэтому при дефиците элемента возможны проблемы со здоровьем.
Укрепит кости
Здесь пойдет речь о кальции. Именно про этот элемент чаще всего вспоминают, когда заходит речь о твороге. Одна чашка 2%-го творога содержит около 227 мг кальция, что составляет 20% от ежедневной нормы, пишет ETNT.
Помимо влияния на скелет, кальций также оказывается благоприятное воздействие на гормональную систему и даже помогает профилактировать различные инфекционные заболевания.
Поможет похудеть
Творог — это продукт с низким содержанием жира и высоким содержанием белка, поэтому он может помочь в достижении целей по снижению веса. Во-первых, творог помогает надолго сохранить чувство сытости, следовательно, вы съедите меньше. Во-вторых, этот продукт не откладывается в жировое депо, поэтому его можно есть даже тем, кто на диете.
Сочетайте творог с ягодами, орехами, фруктами и медом, чтобы разнообразить меню.
Улучшит работу кишечника
Молочнокислые бактерии, находящиеся в твороге, нормализуют перистальтику кишечника. Однако стоит помнить, что людям с заболеваниями ЖКТ, особенно в фазе обострения, лучше есть творог только в переработанном виде: вареники, сырники, запеканку.
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