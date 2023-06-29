Похудеть, улучшить память и еще 5 причин есть творог как можно чаще

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Творог богат селеном и цинком, этот продукт необходим для здоровья щитовидной железы, почек, суставов и ЖКТ. Разбираемся, почему его нужно есть как можно чаще.Когда мы задаемся вопросом о пользе молочных продуктов, в том числе и творога, то первое, что приходит на ум, — это высокое содержание кальция. В этом продукте и правда много этого минерала, который необходим для здоровья костей. Плюс ко всему творог — ценный источник белка, поэтому его рекомендуют есть перед тренировкой. Так мышцы быстрее восстановятся и не будет чувства тяжести.Чем же еще хорош творог? Оказывается, у него есть масса полезных качеств.Поможет улучшить памятьВсе дело в витамине В12, которым богат творог. В одной порции (около 150 г) содержится 0,9 мкг этого витамина, в то время как суточная доза равна 2,4 мкг. То есть почти половина необходимого в твороге точно есть.В12 отвечает за правильную работу нервной системы, в том числе и за когнитивные функции. Кроме того, он способствует здоровой выработке пищеварительных ферментов и транспортировке необходимых питательных веществ в клетки.Зарядит энергиейЗдесь уже заслуга другого витамина из группы В — В2. Он необходим для функционирования определенных ферментов по всему телу и может помочь зарядить вас энергией.Кроме того, витамин В2 очень важен для здорового метаболизма и энергетического обмена в клетках. Его дефицит может привести к усталости, депрессии и проблемам с печенью в более тяжелых случаях.Обеспечит рост мышечной массыТем, кто занимается спортом, советуют съедать небольшую порцию творога перед тренировкой. Это может помочь мышцам быстрее восстановиться после физической нагрузки, а также поспособствует здоровому обмену веществ. Казеин и козий белок молока также помогут качественному всасыванию различных аминокислот, что положительно скажется на росте мышечной массы.Защитит щитовидную железуЧтобы наша щитовидная железа работала без перебоев, ей нужен не только йод, но и селен. Влияет этот элемент и на состояние кожи. Обладая антиоксидантными свойствами, селен в составе различных комплексов помогает бороться с вирусами, системным воспалением, аутоиммунными процессами и даже мутациями клеток, ведущими к раку. Поэтому при дефиците элемента возможны проблемы со здоровьем.Укрепит костиЗдесь пойдет речь о кальции. Именно про этот элемент чаще всего вспоминают, когда заходит речь о твороге. Одна чашка 2%-го творога содержит около 227 мг кальция, что составляет 20% от ежедневной нормы, пишет ETNT.Помимо влияния на скелет, кальций также оказывается благоприятное воздействие на гормональную систему и даже помогает профилактировать различные инфекционные заболевания.Поможет похудетьТворог — это продукт с низким содержанием жира и высоким содержанием белка, поэтому он может помочь в достижении целей по снижению веса. Во-первых, творог помогает надолго сохранить чувство сытости, следовательно, вы съедите меньше. Во-вторых, этот продукт не откладывается в жировое депо, поэтому его можно есть даже тем, кто на диете.Сочетайте творог с ягодами, орехами, фруктами и медом, чтобы разнообразить меню.Улучшит работу кишечникаМолочнокислые бактерии, находящиеся в твороге, нормализуют перистальтику кишечника. Однако стоит помнить, что людям с заболеваниями ЖКТ, особенно в фазе обострения, лучше есть творог только в переработанном виде: вареники, сырники, запеканку.