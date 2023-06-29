Врач Андреева рассказал как часто заниматься силовыми тренировками для укрепления здоровья

Для того чтобы силовые тренировки были успешными, а мышечная масса наращивалась максимально эффективно, частота тренировок, среди прочих факторов, имеет решающее значение."Для новичков достаточно двух-трех силовых тренировок в неделю. Те, кто уже более продвинут в тренировках, могут увеличить до трех-пяти в неделю", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Дни отдыха и другие факторыПомимо вопроса о том, как часто нужно ходить в спортзал на силовые тренировки, есть и другие факторы, играющие роль в наращивании мышечной массы:Дни отдыха необходимы, чтобы ваши мышцы могли восстановиться после силовой тренировки, и вы могли начать следующую тренировку с достаточным количеством энергии. Поэтому ежедневные тренировки не имеют большого смысла.Объем тренировки, то есть количество весов, которые вы перемещаете во время силовой тренировки, влияет на успех тренировки. Вы должны увеличивать это регулярно.Интенсивность тренировок также играет важную роль в силовых тренировках. Если вы хотите нарастить мышечную массу, по возможности тренируйтесь до мышечного отказа.