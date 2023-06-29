Сигналы SOS: каковы главные ошибки при повышенном давлении

Порядка 40% взрослого населения нашей страны страдает гипертонией. Ее последствия, инфаркты и инсульты, давно держатся на первых строках в списке причин преждевременной смерти. Как контролировать давление и не паниковать, не допускать ошибок в приеме лекарств, расскажет специалист.О распространенных ошибках больных рассказала изданию врач-кардиолог, заведующая терапевтическим отделением Центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина Ольга Бутяева.Главное, о чем предупреждает кардиолог, это не паниковать и не превышать дозу препаратов. Часто пациенты ждут моментальной реакции лекарства, но на деле для снижения давления должно пройти минут 30-40. И лишь по истечении этого времени можно принять еще дополнительную дозу препарата.Иначе наступает передозировка, давление резко падает, что крайне опасно для сердца и сосудов. Человек может потерять сознание, упасть и пр. Чтобы снять тревогу, стресс, лучше вместе с лекарством от давления принять успокоительное.Еще одна распространенная ошибка: давление нормализовалось, и мы перестаем пить лекарства, которые назначены для постоянного применения. Но раз оно рекомендовано именно как регулятор давления, то и принимать нужно постоянно! А в случае осложненных ситуаций соглашаться на госпитализацию.