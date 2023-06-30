Эффективное лечение суставов лопухом

Растение лопух является признанным лидером в лечении суставов. Как отличный регулятор водно-солевого обмена, лопух выводит отложения солей из суставов. При употреблении лопухового отвара увеличивается количество мочи и выводится мочевая кислота.Обезболивающее и противовоспалительное действие, которое оказывает лопух, влияет на больные суставы при:• ревматизме,• артрите,• подагре,• артрозе,• радикулите и др.Что стоит самому наломать лопухов, которые растут повсюду, промыть их как следует и просушить? Листья мелко нарезаются и плотно утрамбовываются в банку, которая помещается на солнечное место. Внутри банки «заваривается» кашица с неприятным запахом. Но и этого мало – надо дождаться, пока созреет плесень. Вот уже такую смесь накладывают в виде компрессов на больные суставы, которые успокаиваются с первого раза.При ревматизме и артрите хорошо листьями лопуха обкладывать весь больной сустав гладкой стороной. Можно это делать распаренным корнем и держать до полного остывания. Чтобы добиться большего эффекта, хорошо такие компрессы и примочки сочетать с принятием внутрь настойки. Травники настаивают на сочетании корней лопуха с корнем девясила. Брать надо в пропорции один к одному.В период обострения болей в суставах рекомендуется лечение листьями и корнем лопуха, на протяжении всего времени с перерывами необходимо принимать травяные настои. А дважды в неделю, когда суставная боль не мучает, лучше всего принимать паровую баню с веником. Все это можно сочетать с медикаментозным лечением, если таковое назначено врачом.Несколько секретов использованияЕсть важные моменты в отношении того, как накладывать листы к больным суставам. Их надо тщательно промыть мылом и проточной водой и очень хорошо высушить. Дело в том, что вода препятствует проникновению лекарства из листьев. Обратная сторона листа смазывается любым маслом, которое проникает внутрь растения к устьицам и, растворяя лекарство, служит проводником к больному суставу. Сверху накладывается вощеная бумага (от полиэтилена лучше отказаться, так как он способствует образованию пота, что является нежелательной влагой).Мгновенного эффекта, как от инъекции новокаина, не будет. Такая процедура проделывается месяц-другой, медленно снимая процесс воспаления. Чем свежее и зеленее лист, тем прикладывание эффективнее. Конечно, можно и изъеденный гусеницами лист приложить, но вытянется оттуда значительно меньше полезных активных веществ.Наряду с другими мочегонными травами хорошо пьется отвар из лопуха по полстакана три раза в день. Для этого заливают 1 ст.л. двумя стаканами кипятка и настаивают в термосе. Все мочегонные травы вымывают из организма калий, поэтому лучше всего это все заедать огурцами или выпивать огуречный сок для компенсации. Попив травы с месяц, надо обязательно делать перерыв месяца на два, и хорошо бы проверить кислотность мочи.Излечиться полностью от суставных болей не получится, но поддерживать себя в работоспособном состоянии, используя силу лопуха, вполне возможно. Удержать больного на ногах и не позволить ему стать инвалидом – серьезная заявка со стороны такого, казалось бы, простого растения. Тем более, что противопоказаний у лопуха большого нет. Единственное что, беременным и кормящим лучше воздержаться от приема внутрь. Ведь говорят же в народе: «Трава лопух, а от нее живот опух».Многообразие лечебных свойств лопухаПочему простоватого, бесхитростного человека называют лопухом, непонятно. Лопух совсем не прост, он считается достаточно старинным лекарственным растением и широко используется в народной медицине.Кроме опыта поколений, проводились многочисленные исследования, в ходе которых выявлено мочегонное свойство лопуха, потогонное, желчегонное, болеутоляющее. Лопухом можно значительно улучшить состояние кожи, избавиться от зуда и аллергических проявлений. Лопух производит антисептическое и антибактериальное действие.Это растение применяют также для профилактики образовавшихся камней в почках и суставного отложения солей. Чаще всего используют корни лопуха большого, так как именно здесь содержится полисахарид инсулина, протеин, смолы, эфирное масло, минеральные соли, жироподобные вещества, витамин С. Из листьев вырабатывают репейное масло. Чтобы сохранить все эти свойства, сбор производят на первом году жизни осенью. Если речь идет о двухлетнем растении, то собирать можно в любое теплое время года.Свежий корень лопуха очень сочный, его можно употреблять в пищу после отваривания или обжарки. Из него же делали суррогат кофе и выпекали хлеб. Так как лопух растет повсеместно, он хорошо изучен и медиками, и фармацевтами. Корень лопуха, богатый биологически активными компонентами, широко применяется в косметологии. В сочетании с маслами его используют при облысении, стимулируют и укрепляют рост волосяных луковиц.Горечь лопуха вызывает аппетит, а слизистые вещества обволакивают желудок, положительно влияя на слизистую оболочку. Эффективно при различных расстройствах пищеварения, нормализуется стул. Лопух имеет очищающие свойства в отношении кожных покровов. Устраняет угревую сыпь, гнойнички, фурункулез и аллергические реакции.