Как с помощью одеялка снять стресс за 3 минуты

В наше быстро меняющееся и напряженное время стресс стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Постоянные тревоги и накопленное напряжение могут негативно влиять на наше физическое и эмоциональное здоровье. Однако, существует простой и эффективный способ справиться со стрессом за всего лишь 3 минуты, и этот инструмент называется "одеялко".Этот простой способ расслабиться доступен не только младенцам.О чём речьПредставьте, как заботливые мамы пеленают младенцев перед сном. Кажется, в этом есть смысл. Закутывание в одеяло или простынь так, чтобы руки были плотно прижаты к туловищу, а ноги друг к другу, — простая успокаивающая техника, доступная не только новорождённым и грудным детям.Популяризовал этот приём англоязычный Instagram*?аккаунт, посвящённый здоровому образу жизни.В блоге успокаивающее пеленание сравнивают со сворачиванием буррито и дают такие инструкции:Возьмите одеяло.Укутайте им себя или завернитесь в него, словно вы буррито.Убедитесь, что вы плотно спеленали руки.Сядьте или прилягте и медленно дышите животом.Закройте глаза, сфокусируйтесь на дыхании и тех ощущениях, которые доставило вам буррито?пеленание.Авторы обещают, что эта простая процедура поможет расслабиться и снизить стресс за считаные минуты, а то и секунды.Когда совет только опубликовали, у аккаунта было немногим более 30 тысяч подписчиков. Буквально за пару дней их число возросло в 10 раз — настолько люди оценили антистресс?лайфхак.Почему мы успокаиваемся, когда заворачиваемся в одеялоПо просьбе издания The Insider психотерапевт Дана Майерс объяснила, как работает буррито?пеленание. Самые важные моменты в нём — ограничение движения и тепло.Дана Майерс, психотерапевтПеленание имитирует матку. Мы вспоминаем, насколько спокойно и безопасно чувствовали себя до рождения. Свою роль играет и стабильная температура, которую создаёт одеяло, плотно обёрнутое вокруг телаПо словам психотерапевта, пеленание полезно и для взрослых. Оно снижает стресс, уменьшает тревожность и улучшает наше умение адаптироваться к жизненным обстоятельствам.Как правильно заворачиваться в одеялоЧтобы закутаться, как буррито, набросьте одеяло на плечи и возьмите по уголку в каждую руку. Затем скрестите руки перед собой «вампирским» движением: как Дракула, который запахивает свой плащ.Сядьте на диван или кровать, будто уже готовы ложиться. Не разворачивая одеяла и не выпуская уголки из рук, наклонитесь вперёд и бережно, по возможности плотно оберните ноги.Верните руки на место и подвигайте ими так, чтобы одеяло так же плотно прилегало к плечам и туловищу.Не стремитесь укутаться идеально. Прежде всего пеленание должно быть комфортным ритуалом, только тогда оно будет по?настоящему успокаивать.Теперь закройте глаза и следите за дыханием: делайте глубокие равномерные вдохи и выдохи. Почувствуйте, как погружаетесь в ощущение безопасности и тепла.Если хотите, дополните процедуру расслабляющей музыкой и включите диффузор с любимым эфирным маслом или, например, лавандовым.