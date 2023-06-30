Как с помощью одеялка снять стресс за 3 минуты

В наше быстро меняющееся и напряженное время стресс стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Постоянные тревоги и накопленное напряжение могут негативно влиять на наше физическое и эмоциональное здоровье. Однако, существует простой и эффективный способ справиться со стрессом за всего лишь 3 минуты, и этот инструмент называется "одеялко".

Этот простой способ расслабиться доступен не только младенцам.

О чём речь

Представьте, как заботливые мамы пеленают младенцев перед сном. Кажется, в этом есть смысл. Закутывание в одеяло или простынь так, чтобы руки были плотно прижаты к туловищу, а ноги друг к другу, — простая успокаивающая техника, доступная не только новорождённым и грудным детям.

Популяризовал этот приём англоязычный Instagram*?аккаунт, посвящённый здоровому образу жизни.

В блоге успокаивающее пеленание сравнивают со сворачиванием буррито и дают такие инструкции:

Возьмите одеяло.
Укутайте им себя или завернитесь в него, словно вы буррито.
Убедитесь, что вы плотно спеленали руки.
Сядьте или прилягте и медленно дышите животом.
Закройте глаза, сфокусируйтесь на дыхании и тех ощущениях, которые доставило вам буррито?пеленание.

Авторы обещают, что эта простая процедура поможет расслабиться и снизить стресс за считаные минуты, а то и секунды.

Когда совет только опубликовали, у аккаунта было немногим более 30 тысяч подписчиков. Буквально за пару дней их число возросло в 10 раз — настолько люди оценили антистресс?лайфхак.

Почему мы успокаиваемся, когда заворачиваемся в одеяло

По просьбе издания The Insider психотерапевт Дана Майерс объяснила, как работает буррито?пеленание. Самые важные моменты в нём — ограничение движения и тепло.
Дана Майерс, психотерапевт

Пеленание имитирует матку. Мы вспоминаем, насколько спокойно и безопасно чувствовали себя до рождения. Свою роль играет и стабильная температура, которую создаёт одеяло, плотно обёрнутое вокруг тела

По словам психотерапевта, пеленание полезно и для взрослых. Оно снижает стресс, уменьшает тревожность и улучшает наше умение адаптироваться к жизненным обстоятельствам.

Как правильно заворачиваться в одеяло

Чтобы закутаться, как буррито, набросьте одеяло на плечи и возьмите по уголку в каждую руку. Затем скрестите руки перед собой «вампирским» движением: как Дракула, который запахивает свой плащ.

Сядьте на диван или кровать, будто уже готовы ложиться. Не разворачивая одеяла и не выпуская уголки из рук, наклонитесь вперёд и бережно, по возможности плотно оберните ноги.

Верните руки на место и подвигайте ими так, чтобы одеяло так же плотно прилегало к плечам и туловищу.

Не стремитесь укутаться идеально. Прежде всего пеленание должно быть комфортным ритуалом, только тогда оно будет по?настоящему успокаивать.

Теперь закройте глаза и следите за дыханием: делайте глубокие равномерные вдохи и выдохи. Почувствуйте, как погружаетесь в ощущение безопасности и тепла.

Если хотите, дополните процедуру расслабляющей музыкой и включите диффузор с любимым эфирным маслом или, например, лавандовым.
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