Ожирение может вызвать длительные изменения в реакции мозга на питательные вещества

Ожирение ухудшает способность человеческого мозга определять сытость и чувство удовлетворения после употребления сахара и жиров. Более того, изменения могут быть постоянными, что объясняет, почему диета может быть порочным кругом потери и набора веса.Исследователи из Нидерландов и США обнаружили, что у взрослых с медикаментозным ожирением неврологические реакции на введение в желудок пищевого жира или сахара отличались от таковых у худощавых взрослых.Сканирование показало снижение высвобождения дофамина, нейротрансмиттера, участвующего в создании чувства «вознаграждения» от еды, которое помогает нам распознавать, когда мы наелись.Даже после значительной потери веса добровольцы были менее способны регистрировать пищу в желудке, что может иметь серьезные последствия для приема пищи.Полученные данные подчеркивают связь между кишечником, мозгом и ожирением, показывая, что для похудения и удержания веса требуется нечто большее, чем сила воли.«Люди до сих пор думают, что причиной ожирения является недостаток силы воли», — говорит Мирей Серли, эндокринолог из Йельского университета. «Но мы показали, что есть реальная разница в восприятии питательных веществ мозгом».Исследования последних лет изменили представление ученых о контроле веса, показав, что это более сложная задача, чем личный контроль над калориями и физическими упражнениями, даже с учетом факторов окружающей среды, таких как распространенность дешевой нездоровой нездоровой пищи.Сложные биологические механизмы получают все большее признание, и теперь мы знаем, что людям с ожирением приходится бороться с физиологией, которая затрудняет изменение диеты и снижение веса.Исследователей интересовало, как жиры и глюкоза по отдельности запускают области человеческого мозга, связанные с полезными аспектами пищи, без мешающего влияния вкуса и запаха. У мышей мозг независимо реагирует на питательные вещества в кишечнике, и хотя мы начинаем лучше понимать эти процессы на животных моделях, мы меньше знаем о том, что происходит у людей.Особый интерес у них вызвала часть мозга, которая регулирует стремление активно искать и потреблять пищу. Известное как полосатое тело, оно также играет роль в формировании эмоций и привычек.«Нас особенно интересовала эта область, так как было предложено, чтобы она функционировала как датчик калорий после приема пищи и играла важную роль в адаптации пищевого поведения к изменениям калорийности потребляемой энергии», — пишут они в своей публикации.Чтобы изучить это явление на людях, Серли и его коллеги вводили глюкозу или жир непосредственно в желудки 30 худощавых людей с ИМТ 25 или меньше и 30 человек с ИМТ 30 или выше. Людям, которые принимали участие, случайным образом вводили глюкозу, жир или воду (в качестве контроля).Они использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для анализа активности мозга и однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ) для измерения уровня дофамина в течение 30 минут после приема питательных веществУ худых участников снижение мозговой активности в различных областях последовало за инфузиями глюкозы и жира. После того, как питательные вещества были даны, активность полосатого тела снизилась, а уровень дофамина повысился.Это общее снижение мозговой активности имеет смысл, поскольку нам не нужно идти за новой едой после того, как мы уже поели. В то же время повышение уровня дофамина свидетельствовало о том, что центры вознаграждения мозга работают.Но активность мозга у людей с ожирением не изменилась. Их полосатое тело оставалось активным, и после введения жиров дофамин, связанный с функцией полосатого тела, не выделялся в значительных количествах.Высвобождение дофамина наблюдалось в ответ на глюкозу в обеих группах, хотя оно не влияло существенно на активность мозга у людей с ожирением, и только худые участники реагировали на жир.«Эти нарушения могут способствовать перееданию (и последующему набору веса) и служить будущими целями для разработки методов лечения ожирения», — пишет команда.Затем участники с ожирением прошли 12-недельную диетическую программу по снижению веса, и 26 человек, которые добились по крайней мере 10-процентной потери веса, были повторены, как и раньше, с неожиданными результатами.«Ни один из уменьшенных ответов не был восстановлен», — объясняет Серли.Полученные данные свидетельствуют о том, что снижение чувствительности к питательным веществам в желудке и кишечнике и нарушение реакции мозга на пищевые сигналы могут оказывать глубокое влияние на потребление пищи, ожирение и борьбу с потерей и восстановлением веса.Неясно, когда именно происходят такие глубокие изменения во время набора веса. Учитывая небольшой размер тестовых групп, требуется некоторая осторожность при интерпретации результатов.Тем не менее, результаты дают важные новые детали, которые также указывают на то, что передача сигналов в мозг является результатом ожирения, а не его причиной, что закладывает важную основу для будущих исследований.«Нам нужно найти, где находится тот момент, когда мозг начинает терять способность регулировать прием пищи, и что определяет этот переход», — говорит Серли.«Потому что, если вы знаете, когда и как это происходит, вы можете предотвратить это».Один важный вывод здесь заключается в том, что еще раз ясно, что стигматизация веса не имеет места в борьбе с ожирением.