Врач Неумолотова: при хроническом стрессе возникает ряд физических недомоганий

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Врач Татьяна Неумолотова: у тесной связи с хроническим стрессом могут возникать серьезные проблемы со здоровьем.По словам врача Неумолотовой, возникновение стресса является нормальным процессом когда он вызывается в виде спонтанной реакции на неблагополучные ситуации. Если же человек пребывает в стрессе слишком часто или испытывает тяжелые переживания из-за обычных раздражителей, нормального тут ничего нет – это патология.«Хронический стресс развивается в течение нескольких месяцев из-за постоянного перенапряжения психики», - рассказала Татьяна Неумолотова .Специалист предупредила, что последствием хронического стресса может стать развитие тяжелых психопатологий в виде неврозов, депрессии или более серьезных психических нарушений. Кроме того, отметила Неумолотова, при хроническом стрессе возникает ряд физических недомоганий.«Длительный стресс может привести к срыву адаптационных механизмов и развитию хронических патологий: помимо заболеваний нервной системы, к гипертонии, ишемической болезни сердца, иммунодефициту».Врач перечислила симптомы патологического стресса.Постоянная усталость, слабость.Нарушения сна, сонливость несмотря на достаточный по времени ночной сон.Социальная замкнутость.Недовольство собой.Панические атаки.Повышенная чувствительность к яркому свету, шуму.Мышечная боль, боли в теле.«При хроническом стрессе возможно физическое недомогание в виде головных болей, головокружения, нарушения аппетита, запоров, снижения умственных способностей, дрожи, потливости, расстройств ЖКТ, прибавка или потеря веса», - дополнила медик.Эксперт констатировала, что если человек испытывает постоянный стресс, а в его организме хронически повышен уровень кортизола, это может навредить иммунитету вплоть до возникновения аутоиммунных и онкологических заболеваний.