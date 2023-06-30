Проблемы со зрением? Полюбите сырую свеклу!

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Свекла – это овощ с богатой историей. Ее родиной считается Средиземноморье, а выращивают ее люди уже более четырех тысяч лет. Свеклу использовали не только в приготовлении блюд, это растение считали лекарством от многих болезней, применяли в промышленности, из него добывали натуральный краситель. В последнее время, врачи-офтальмологи все чаще начинают говорить о ее пользе для людей, страдающих нарушениями зрения.Ученые исследователи испытывают необычайный интерес к этому овощу из-за уникального сочетания антиоксидантов, которые в ней содержатся. А необычное комбинирование питательных и биологически активных веществ делает его уникальным плодом, несложным для возделывания и приготовления пищи.Полезные свойства свеклыНатуральные компоненты свеклы, которые способствуют расширению сосудов, наличие в ней натуральных стойких красителей, растительных пигментов и органического азота – необходимого элемента питания растений, подтолкнули фармацевтические концерны пристально заниматься исследованием ее необычных особенностей. К всеобщему счастью, несмотря на огромный перечень лечебных свойств, растения запатентовать невозможно, в связи с чем, плоды свеклы остаются вкусным и чрезвычайно полезным компонентом питания, который еще и служит профилактикой и лечением многих нарушений в организме.Когда речь заходит о антиоксидантных группах химических компонентов, которые содержатся в растении, и придающих ему яркий насыщенный цвет, то обычно говорят о антоцианине — пигменте, образующем красную, синюю и фиолетовую окраску цветка, ягод и фруктов. Но свекла свой красивый цвет и уникальные свойства, получила благодаря пигменту беталаину, и только затем, небольшому количеству антоцианина. И плюс к этому, в ее составе присутствует антиоксиданты марганца и аскорбиновая кислота.В настоящее время проводится множество исследований, которые изучают влияние антиоксидантных веществ свеклы на функционирование сетчатки глаз и нервные волокна. Уже появились первые данные, подтверждающие несомненную пользу для оздоровления зрения и общей анитиоксидантной защиты организма.Свекла с ее высоким содержанием полезных микроэлементов, считается одним из наиболее мощных средств понижающих воспалительные процессы, и прекрасно помогающим в детоксикации – выведении токсинов из организма. Но, кроме этого, этот овощ считается богатым источником пищевых нитратов.Влияние на улучшение зренияУченые специалисты изучают фармацевтические свойства природных нитратов, на синтез оксида азота в организме и его воздействие на микроскопические сосуды сетчатки глаз. И хотя подробная информация об этих исследованиях не была в широком доступе, но стала известна взаимосвязь включения азота в повседневное питание и последующего улучшения функции плоских клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных каналов.Доктор Эдвард Кондрот, много лет изучает свойства свеклы и признает ее пользу для восстановления зрения и сохранения нормального цветоощущения. Президент Ассоциации гомеопатии говорит, что в плодах имеется большое количество нитратов, с одной стороны, получивших плохую известность, но с другой стороны, жизненно важных для выработки оксида азота. А он способствует расширению сосудистых каналов, увеличению притока крови и доставления кислорода и питательных веществ к клеточным структурам всего организма, и в частности к глазам. Особый интерес у доктора Кондрота вызывает способность оксида азота восстанавливать крепость тканей роговицы, что очень важно при сосудистых нарушениях работы глаз.Сколько необходимо употреблять свеклы?Американский ученый считает, что в 200 гр сырых овощей содержание азота составляет около 500 мг, это составляет суточную дозу, достаточную для получения лечебного эффекта. Доктор Кондрот уверяет, что при ежедневном употреблении такого количества сырой свеклы, положительный результат улучшения микроциркуляции в сетчатке, будет наблюдаться уже на четвертый месяц применения.В свекле также имеется некоторое количество витамина С, который помогает азоту всасываться, но прием некоторых лекарственных или гигиенических средств, может препятствовать ее воздействию и затруднять образование оксида азота. Поэтому доктор Кондрот считает, что наилучшими полезными свойствами обладает свекольный сок, который следует готовить из сырых овощей. Употребление сока станет отличным альтернативным способом для тех, кому сложно каждый день готовить себе блюда из твердых плодов свеклы.Кроме этого, следует помнить, что сырые овощи могут вызывать расстройство организма при некоторых нарушениях работы пищеварительной системы и хронических заболеваниях, поэтому, перед тем, как резко менять свой рацион, следует проконсультироваться с врачом, чтобы не ухудшить состояние своего здоровья.