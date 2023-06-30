Врач объяснила, как не допустить образования камней в почках
По словам специалиста, людям, предрасположенным к образованию камней в почках, необходимо уменьшить потребление продуктов, содержащих белок, кальций и соль, и увеличить потребление чистой воды.
Как объяснила Ирина Ярцева, камни в почках образуются, когда пища содержит большое количество кальция, белка и соли. Поэтому рекомендуется ограничить потребление молочных продуктов и мяса.
Также важно пить достаточное количество воды, чтобы моча не становилась концентрированной. Вода не должна быть сильно кальцинированной, поэтому рекомендуется использовать фильтры или пить дистиллированную воду.
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