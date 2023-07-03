Терапевт Асанов: укус змеи нельзя прижигать или стягивать жгутом

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал о четырех запретных действиях при укусах змей.Оказаться случайной жертвой укуса змеи можно даже находясь в городе. Терапевт Асанов проинформировал, каких ошибок не нужно совершать в таких случаях, чтобы не навредить себе еще больше.Отсасывание яда. Медик констатировал, что попытки отсосать яд из ранки – это неправильное действие, та делать нельзя. Подобными манипуляциями можно лишь спровоцировать ухудшение в состоянии пострадавшего человека.Прижигание. Также нельзя прижигать место укуса змеи. Терапевт Асанов объяснил, что поверхностная обработка чем-то горячим не снижжает действия яда, который проникает в кровь.Наложение жгута. Врач подчеркнул, что место укуса змеи нельзя стягивать жгутом.«Нельзя накладывать жгут, это лишь ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает», - сказал Тимур Асанов.Бег. Какие-то интенсивно двигаться, бежать после полученного укуса опасно, предупредил специалист. Если это происходит, ускоряется кровоток, который лишь способствует распространению токсина по организму. В обстоятельствах нападения змеи и укуса следует вызвать скорую помощь, а при необходимости двигаться делать это по возможности неторопливо. В идеале пострадавшего человека нужно транспортировать до места, где ему могут оказать врачебную помощь.Первая помощь при укусе змеи: советы врача.Укушенному нужно помочь лечь.Место укуса промыть водой.Обработать ранку антисептиком.Наложить повязку.Дат воду, питьё должно быть обильным.Принять антигистаминный препарат.