Терапевт Асанов: укус змеи нельзя прижигать или стягивать жгутом
Оказаться случайной жертвой укуса змеи можно даже находясь в городе. Терапевт Асанов проинформировал, каких ошибок не нужно совершать в таких случаях, чтобы не навредить себе еще больше.
Отсасывание яда. Медик констатировал, что попытки отсосать яд из ранки – это неправильное действие, та делать нельзя. Подобными манипуляциями можно лишь спровоцировать ухудшение в состоянии пострадавшего человека.
Прижигание. Также нельзя прижигать место укуса змеи. Терапевт Асанов объяснил, что поверхностная обработка чем-то горячим не снижжает действия яда, который проникает в кровь.
Наложение жгута. Врач подчеркнул, что место укуса змеи нельзя стягивать жгутом.
«Нельзя накладывать жгут, это лишь ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает», - сказал Тимур Асанов.
Бег. Какие-то интенсивно двигаться, бежать после полученного укуса опасно, предупредил специалист. Если это происходит, ускоряется кровоток, который лишь способствует распространению токсина по организму. В обстоятельствах нападения змеи и укуса следует вызвать скорую помощь, а при необходимости двигаться делать это по возможности неторопливо. В идеале пострадавшего человека нужно транспортировать до места, где ему могут оказать врачебную помощь.
Первая помощь при укусе змеи: советы врача.
Укушенному нужно помочь лечь.
Место укуса промыть водой.
Обработать ранку антисептиком.
Наложить повязку.
Дат воду, питьё должно быть обильным.
Принять антигистаминный препарат.
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