Что делать, если комариный укус зудит и чешется

Комариные укусы - неприятная проблема, с которой мы сталкиваемся летом. После укуса комара на коже образуется зудящая опухоль, которая может вызвать дискомфорт и неудобства.Рассмотрим причины зуда после укуса комара и представим несколько эффективных способов облегчить эти неприятные ощущения.Почему комариные укусы так сильно чешутсяКомары прокалывают кожу специальным ротовым аппаратом и через него сосут кровь. В это время в кожу попадает их слюна, которая содержит чужеродные для человека белки. Иммунная система реагирует на это, и начинается воспаление, которое проявляется в виде зудящей розовой шишки.Большинство людей слабо чувствительны к слюне комаров, поэтому дальше места укуса реакция не идёт. Но у некоторых иммунная система настроена агрессивнее, поэтому вокруг возникает большой отёк, покраснение и болезненность. При этом может подняться температура, а общее состояние — ухудшиться.Как снять зуд от комариных укусовХотя укусы комаров встречаются очень часто, исследований по их лечению очень мало. Дело в том, что они и так прекрасно заживают: даже если вы ничего не сделаете, дискомфорт от укуса исчезнет за пару дней. Так что учёные чаще всего сосредотачиваются на болезнях, которые комары могут переносить.Вот поэтому большая часть рекомендаций основана на мнении экспертов и клиническом опыте.Приложите кубик льдаЛёд замедляет приток крови, а значит, уменьшает реакцию на чужеродный белок — воспаление, боль, отёк и зуд. Поэтому приложите к укусу пакет со льдом, завёрнутый в лёгкое полотенце, по крайней мере на 10 минут. Ещё один вариант — потереть шишку кубиком льда в течение 30 секунд.Протрите укус спиртовой салфеткойСпирт заставляет белки из слюны комара разрушаться, поэтому реакция должна стать меньше. Конечно, это поможет только сразу после укуса.Нанесите лосьон с каламиномЛосьон с каламином уменьшает зуд, поэтому тоже может подойти против комариных укусов.Нанесите безрецептурный стероидКортикостероиды снижают иммунный ответ. Поэтому воспаление, зуд и боль в местах укусов становятся меньше. Нанесите очень тонкий слой крема, например на основе гидрокортизона, точечно на укус.Помажьте антигистаминной мазьюГистамин — это химическое вещество, которое высвобождается клетками иммунной системы при встрече с аллергеном. Так что нанесите антигистаминную мазь на укусы, чтобы уменьшить зуд.Примите безрецептурный антигистаминный препаратПри более сильных реакциях или большом количестве укусов можно выпить безрецептурный антигистаминный препарат, чтобы уменьшить симптомы.Какие народные методы могут сработатьЭти методы учёные не проверяли на предмет уменьшения зуда от укусов. Но кое-что из этого используют в других ситуациях, а кое-что проверено опытом. Так что если они вам помогают — пользуйтесь.Приложите чайный пакетикПроще всего прикладывать к укусу спитый чайный пакетик, который предварительно отжали и охладили. Использовать новый не стоит, чтобы он не окрасил кожу.Кроме обычного чая, можно брать ромашковый, так как он содержит терпеноиды и флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и антигистаминными свойствами.Прижмите пакетик к укусам комаров на 10 минут, а затем вытрите остатки чая чистым полотенцем. Можно после этого положить пакетик в холодильник, чтобы делать такие компрессы в течение дня.Помажьте маслом чайного дереваМасло чайного дерева уменьшает воспаление и по отзывам помогает при укусах комаров. Помните, что им лучше не злоупотреблять, так как оно может привести к раздражению, аллергической реакции и контактному дерматиту.Нанесите пасту из пищевой содыДобавьте к соде совсем немного воды, чтобы получилась паста. Её нужно точечно наносить на укусы, чтобы они не так сильно чесались.Протрите укус уксусомЭто вещество тоже может разрушить белки из комариной слюны, поэтому им можно протереть совсем свежий прокол.Помажьте гелем алоэ вераГель из листьев алоэ содержит салициловую кислоту, которая поможет уменьшить зуд и боль. Так что попробуйте точечно нанести его на укус.Смажьте укус мёдомВ мёде есть фермент каталаза, который разрушает белок. Поэтому он может немного уменьшить воспаление. В общем, помажьте укусы мёдом, а сверху прикройте марлей, чтобы к вам ничего не липло.Нанесите кашицу из овсянкиСчитается, что глютен успокаивает кожу. Поэтому можно измельчить крупу в блендере, а потом смешать с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Её нужно нанести на укус.Надавите на укусЗвучит странно, но уменьшить зуд помогает давление на укус. Кто-то вообще ногтем делает две вмятины в форме крестика и считает, что это лучший способ. Пробуйте разные варианты, но старайтесь не поцарапать кожу до крови.Натрите укус луком или бананомНе факт, что это поможет, но попробовать можно. Правда, лучше не оставлять сок лука на чувствительной коже надолго, потому что он может вызвать раздражение.Похлопайте укусВместо того чтобы чесаться, похлопайте по месту укуса. Есть мнение, что так вы обманете мозг: он подумает, что вы почесались.Приложите горячую ложкуСчитается, что тепло может помочь разрушить белки из слюны, но иммунолог Катриона Нгуен-Робертсон говорит, что скорее дело в том, что вы опять же переключаете своё внимание с зуда.С этим методом стоит быть осторожнее: если переусердствовать, может быть ожог.Когда идти к врачу с комариными укусамиОбратитесь к врачу, если:у вас ухудшилось общее состояние и появились гриппоподобные симптомы;вас беспокоит чрезмерная кожная реакция;укусы не проходят за несколько дней, а наоборот, увеличиваются в размерах;вы повредили укус, и там развилась инфекция — он покраснел, болит, может быть, появились выделения.