Перепелиные, гусиные или утиные? Гастроэнтеролог объяснила, какие яйца полезнее

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Мы часто используем в питании яйца — в основном, куриные. Но сегодня можно приобрести в магазинах и на рынках и другие виды этих продуктов, от перепелиных до страусиных. Полезны ли они?По сути, яйцо — это белковый концентрат с витаминами и минералами, полезными жирами, чтобы дать жизнь новому существу. Люди приспособились употреблять в пищу яйца различных птиц, но наиболее популярны и доступны куриные.Однако, сейчас можно купить и другие виды — перепелиные яйца, гусиные, утиные и даже страусиные. Насколько они лучше или хуже в сравнении с традиционным куриным? Стоит ли употреблять их в пищу и как часто это можно делать? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Александра Яковлева, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Чем полезны яйца для людейЯйца — один из самых доступных и универсальных продуктов, который хорошо знаком каждому. Это отличный источник легкоусвояемого белка, полезных жирных кислот, микроэлементов и витаминов. Когда речь заходит о яйцах, большинство людей представляют себе куриные яйца.Однако это не единственная разновидность. Популярностью у фермеров также пользуются перепелиные, гусиные и утиные яйца.Учтите противопоказанияКакие бы виды яиц вы не выбирали для своего питания, стоит помнить о том, что есть их можно далеко не всем. Есть целый ряд противопоказаний, о которых стоит знать заранее. Прежде всего, категорический запрет наложен на употребление как белка, так и желтка яйца при наличии аллергических реакций. В этом случае запрещены не только сами яйца как продукт, но и любые блюда с ними, даже если там всего несколько крупинок яйца.Также запрещено употреблять яйца людям с очень высоким уровнем холестерина в плазме крови, так как в этом случае он может дополнительно повыситься. Стоит воздержаться от яиц в рационе при обострении гастрита или панкреатита, холецистита и проблемах с печенью. Остальным нужно соблюдать меру — не более 5-6 штук в неделю.Перепелиные яйцаПерепелиные яйца могут похвастаться более насыщенным витаминно-минеральным составом, нежели куриные. Они отличаются высокой концентрацией витамина A, витаминов группы B, кальция, магния, железа и других микроэлементов. Кроме того, перепелиные яйца считают рекордсменами по содержанию триптофана. Эта незаменимая аминокислота участвует в синтезе «гормона счастья» серотонина и «гормона сна» мелатонина.Перепелиные яйца имеют наименьшую калорийность среди других яиц, благодаря чему их можно включать в рацион людям, которые борются с лишним весом. Сто граммов продукта содержат около 160 ккал — это около 14–15 ккал на одно яйцо. При этом перепелиные яйца редко вызывают аллергию, и считаются самыми безопасными с точки зрения вероятности заражения сальмонеллезом.Однако есть перепелиные яйца в неограниченном количестве все-таки не стоит. Дело в том, что в его желтке достаточно высокая концентрация холестерина — значительно больше, чем в яйце кур. Это следует учитывать, если у вас есть проблемы с сосудами или повышен холестерин. В день взрослым без последствий для здоровья можно съедать около 4–5 яиц, а детям — 2–3 яйца.Утиные и гусиные яйцаУтиные и гусиные яйца в свободной продаже встречаются редко. Более того — торговля ими официально запрещена постановлением Роспотребнадзора. Это обусловлено тем, что гуси и утки чаще всего оказываются носителями сальмонеллы.Эта бактерия вызывает опасное инфекционное заболевание, которое сопровождается поражением органов желудочно-кишечного тракта и сильной интоксикацией организма. Водоплавающие птицы также чаще контактируют с болезнетворными микробами, чем курицы или перепелки. Это дополнительно повышает риски передачи человеку инфекции через яйца.Особенно часто сальмонелла встречается в утиных яйцах, поэтому их нельзя есть сырыми или полуготовыми. Продукт подходит исключительно для длительной термообработки. Например, утиные яйца можно добавлять в тесто для выпечки.Желтки полезны, но в меруЕсли же говорить о полезных свойствах, то желтки гусиных яиц отличает наиболее высокая концентрация органического пигмента лютеина. Это вещество способствует укреплению сетчатки глаза и помогает в профилактике возрастных заболеваний органов зрения.Утиные яйца являются наиболее жирными, но зато содержат много кальция и фосфора, что полезно для костной ткани и зубов. Однако на постоянной основе ни те, ни другие с точки зрения медицины лучше не употреблять. Для восполнения запасов белка и питательных веществ в рационе вполне хватит куриных или перепелиных яиц.