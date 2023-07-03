Врач Уланкина рассказала, как не перепутать плохое настроение с болезнями щитовидной железы

В нашем организме все органы тесно связаны между собой. Поэтому когда есть неполадки в одном, могут проявляться сбои в других. Щитовидная железа регулирует обмен веществ, проблемы с ней похожи на многие болезни.Щитовидная железа — важный эндокринный орган, который регулирует практически все процессы в организме: обмен веществ, терморегуляцию, работу сердечно-сосудистой, репродуктивной, пищеварительной и нервной системы.Главные инструменты щитовидной железы в управлении телом — гормоны Т3 и Т4. Однако их дефицит или, напротив, избыток может маскироваться под другие нарушения — о некоторых из них рассказала кандидат-медицинских наук, акушер-гинеколог Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.Скромный, но важный органЩитовидная железа расположена по передней поверхности шеи, она имеет форму бабочки, «крылышки» которой расположены слева и справа от перстневидного хряща гортани, а соединяет их тонкий перешеек. В норме щитовидную железу не видно на шее, хотя она расположена практически под кожей, но при увеличении ее тканей может возникать локальное или диффузное утолщение.Хотя орган имеет достаточно скромные размеры, по сравнению со многими другими железами, но ее роль в метаболизме и работе организма переоценить сложно. Любые сбои в синтезе тиреоидных гормонов ведут к серьезным проблемам в самочувствии, колебаниям веса и нарушениям работы нервной системы. Страдает и психика, при уменьшении или резком усилении синтеза гормонов люди становятся непохожими сами на себя.Маскируется под иные проблемыПоскольку железа контролирует многочисленные функции организма, когда она дает сбой, возникает несколько, казалось бы, не связанных между собой симптомов. Часто они еще и неспецифичны, то есть четко не привязаны к проблемам того или иного органа, системы, поэтому проявления проблем с щитовидной железой нередко принимают за переутомление, стресс, нарушения питания и много что еще. Нарушения гормонального фона щитовидной железы может годами маскироваться под различные патологии, из-за этого безуспешно будет и лечение.Когда гормонов слишком многоЕсли гормонов щитовидной железы слишком много, диагностируется гипертиреоз — избыточная активность органа. Человека начинают беспокоить нарушения сна, беспокойство, перепады настроения, потливость, учащенное сердцебиение, а также «приливы» жара в верхнюю часть тела — это связано с нарушением тонуса кровеносных сосудов.Женщины также наблюдают нарушения менструального цикла — от обильных месячных и длинных кровотечений до скудных и коротких выделений. Для пациенток старше 40 лет все эти симптомы выглядят как предвестники менопаузы. Спутать гипертиреоз и климакс легко, потому при обследовании врачи назначают сразу два вида анализов для проверки и эндокринной, и репродуктивной системы, — объяснила врач.Гормонов может сильно не хвататьНедостаток гормонов щитовидной железы называют гипотиреозом — снижением функции органа. При таком нарушении появляется слабость, чувствительность к холоду, снижается артериальное давление. Кроме того, при гипотиреозе наблюдаются сбои в работе репродуктивной системы: эректильная дисфункция у мужчин, дисфункциональные маточные кровотечения и бесплодие у женщин.При гипотиреозе возможно как снижение сексуального влечения, так и полная неспособность к зачатию.- Диагноз «бесплодие» ставят и мужчинам, и женщинам после года безуспешных попыток стать родителями — однако первопричина такого нарушения не всегда связана с репродуктивной системой. Именно поэтому при бесплодии проводится комплексное обследование и проверка гормонов щитовидной железы, — рассказала специалист.Если шалят нервы – проверяй щитовидкуЗачастую от гипотиреоза страдает нервная система: появляется вялость, заторможенность, апатия. При гипотиреозе многие пациенты начинают подозревать у себя депрессивное расстройство. В его пользу засчитывают плохое настроение, упадок сил, сонливость, потерю интереса к любимым занятиям и к жизни в целом. Некоторые люди связывают свое состояние с другим нарушением — синдромом хронической усталости. Например, из-за перенапряжения на учебе или работе, постоянных стрессов и дедлайнов.Подобная самодиагностика часто становится причиной, по которой человек откладывает обращение к врачу, и тем самым ухудшает свое состояние. Если с настроением резко что-то случилось, прежде всего нужно исключить функциональные нарушения внутренних органов — щитовидная железа в этом списке на первом месте, — резюмировала эксперт.