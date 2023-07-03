Таблетки уже не помогут: 5 причин боли в животе, при которых без операции не обойтись

Нарастающая острая боль в животе — грозный симптом, при котором всегда нужно обращаться за медицинской помощью. Нередко она указывает на состояния, требующие незамедлительного лечения, в том числе хирургического.Среди наиболее частых поводов для обращения к врачу или вызова скорой помощи, помимо простуд и повышения давления, лидируют жалобы на боли в животе. Чаще всего это симптом различных кишечных инфекций, пищевого отравления, переедания или аллергических реакций на пищу. Обычно эти боли проходят относительно быстро, после приема препаратов или самостоятельно.Но иногда боль — это сигнал организма о том, что в брюшной полости развивается опасный процесс, при котором таблетками не справиться. Для устранения боли, воспаления и спасения жизни необходимо хирургическое вмешательство, причем чаще всего оно проводится экстренно. Подробнее о том, когда боль в животе особенно опасна, рассказывает врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.Боль всегда не вовремяЧаще всего боль в животе возникает резко, внезапно, на фоне относительно полного здоровья, хотя возможны и предупредительные сигналы: тяжесть, вздутие, жидкий стул. Ощущения могут иметь как локализованный характер — в определенной точке или зоне живота, так и быть разлитыми по всей поверхности.Не всегда боль может локализоваться четко над пораженным очагом, в некоторых случаях она имеет отраженный характер. При серьезных патологиях боль обычно сильная, нарастающая, сопровождается тошнотой, рвотой или повышением температуры, задержкой стула и газов. Терпеть в этой ситуации нельзя, равно как и без согласования с врачом принимать какие-либо препараты, в том числе обезболивающие таблетки.Когда ситуация может быть серьезной?Если резкая боль в животе не проходит в течение нескольких часов или становится еще сильнее, это может говорить о развитии заболеваний, требующих оперативного лечения. Среди самых распространенных:аппендицит;воспаление желчного пузыря;кишечная непроходимость;патология яичников;перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.Разберем их подробнее, чтобы понимать, почему эти патологии так опасны и зачем при них нужна операция.Острый аппендицитТермином «аппендицит» называют воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Он обычно сопровождается сильной болью в правой нижней части живота. Без оперативного лечения развивается перитонит — воспаление ткани, которая выстилает брюшную полость изнутри. Патология вызывает резкое ухудшение состояния: общую слабость, повышение температуры тела, учащенное дыхание и тахикардию. Могут появиться тошнота и рвота, однократный или двукратный жидкий стул.Непроходимость кишечникаКишечная непроходимость — состояние, при котором человек не может опорожнить кишечник самостоятельно из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта. Скопление каловых масс способно вызвать сильную боль в животе, тошноту и рвоту. Чтобы восстановить проходимость, нередко требуется оперативное вмешательство, а если не принять меры, патология также может привести к перитониту.Если воспалился желчный пузырьХолецистит — воспаление желчного пузыря из-за нарушения оттока желчи в результате перекрытия шейки желчного пузыря камнем. Оно сопровождается сильной болью в правом подреберье, ощущением тяжести или напряжения, отрыжкой, изжогой, тошнотой, повышением температуры тела. Острый холецистит лечат консервативно, но если терапия неэффективна, показано хирургическое лечение — удаление желчного пузыря.Яичники под угрозойАпоплексия (внезапный разрыв ткани яичника) — возможная причина резкой боли в животе у женщин. Тяжелые формы патологии сопровождаются кровотечением в брюшную полость и могут провоцировать снижение артериального давления, учащение пульса, головокружение, слабость, озноб и повышение температуры тела до 38 °С. Возможна однократная рвота, сухость во рту. Такое состояние требует немедленной госпитализации и хирургического вмешательства.Если язва осложниласьПерфорация желудка или двенадцатиперстной кишки наиболее часто возникает из-за острых язв — на фоне стресса или неадекватного приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Характерный симптом перфорации — «кинжальная» боль, так как из желудка в брюшную полость изливается агрессивное кислое содержимое. Человек ощущает такую боль как удар ножом в живот. Среди других признаков — резкое ограничение движений, падение артериального давления, тахикардия. В таких случаях пациентам показано экстренное хирургическое лечение.Игнорировать боль в животе опасно, а чтобы определить ее причину, нередко требуется госпитализация: пациента направляют на лабораторное и инструментальное обследование.