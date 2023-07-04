Черника может помочь улучшить работу мозга и снизить кровяное давление

Новое исследование Королевского факультета естественных наук и медицины показало, что всего одной горсти черники в день достаточно для снижения артериального давления, улучшения памяти и познавательной способности мозга*. При этом наибольший эффект показывает дикая черника.Статья , опубликованная в Американском журнале клинического питания (AJCN), подготовленная исследователями из Университета Рединга в Соединенном Королевстве, включала рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 61 здорового мужчины и женщины в возрасте от в возрасте от 65 до 90 лет, которым давали либо ежедневный напиток, приготовленный из 26 граммов лиофилизированного порошка дикой черники, что эквивалентно примерно 178 граммам целых ягод черники, либо плацебо.В течение 12 недель исследователи оценивали здоровье обеих групп и обнаружили, что у группы, получавшей дикую чернику, память была лучше; улучшенное время реакции на задачи внимания; и пониженное кровяное давление.По сравнению с группой, принимавшей плацебо, в группе, принимавшей дикую чернику, также наблюдалось усиление опосредованной потоком дилатации (FMD), что связано со значительным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.«Это исследование является первым в своем роде, и его результаты показывают, что ежедневное потребление дикой черники может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей за счет снижения их кровяного давления и улучшения функции кровеносных сосудов», — сказала один из авторов исследования доктор Ана Родригес-Матеос.При этом поясняется, что в более ранних исследованиях были установлены потенциальные преимущества от употребления черники. Но новое исследование пошло еще дальше, поставив своей целью изучение того, как ежедневная достижимая мера черники может одновременно принести пользу когнитивному и сердечно-сосудистому здоровью у здорового пожилого населения.Исследователи полагают, что ключевой компонент черники, называемый антоцианами, который придает ей синий и фиолетовый пигмент, является одним из основных компонентов черники, что делает ее своего рода «суперпродуктом», предлагающим такие мощные преимущества.«Мы думаем, что синие пигменты в чернике, антоцианы, которые представляют собой тип полифенолов, также присутствующих в других продуктах, таких как клубника, малина, красный виноград и фиолетовые овощи, стоят за этими эффектами, поскольку увеличение их метаболитов было замечено у добровольцев после 12-недельного приема», — поясняет Родригес-Матеос.Профессор Клэр Уильямс, заведующая кафедрой неврологии Университета Рединга, также отметила, что из исследования ясно, что дикая черника полезна как для когнитивной функции, так и для здоровья сосудов.«Группа, которая принимала порошок дикой черники, показала признаки лучшей памяти и большей умственной гибкости при выполнении когнитивных задач», — сказала она. «Это согласуется с тем, что мы уже знаем о пользе для здоровья продуктов, богатых антоцианами. Это указывает на важную роль полифенолов в здоровом старении».