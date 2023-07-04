Названы пять привычек, разрушающих колени

Колени разрушаются не только из-за изнашивания самих чашечек. Важную роль играют окружающие их мышцы, которые мы неправильно задействуем.Есть ряд привычек, которые усугубляют ситуацию, приводят к раннему изнашиванию коленных суставов. Называем пять основных источников проблемы.Гиперэкстензия, то есть, слишком резкое и сильное разгибание колена. Следите за этим, не распрямляйте колено чрезмерно.Ослабление ягодичных мышц. Когда мы встаем из положения сидя, часто не включаем ягодичные мышцы. Отсюда и избыточная нагрузка на собственно коленные суставы. Как исправить? Во время вставания попробовать «нажать» на пятки, так активируются нужные мышцы.Долгое сидение тоже нарушает тонус мышц. Желательно через каждый час вставать и ходить, делать простые упражнения, хотя бы 2-3 минуты.Неправильное положение колен. Коленки лучше держать на уровне бёдер либо чуть ниже, но никак не наоборот. Особенно вредна поза «нога на ногу», она еще и затрудняет кровообращение.Неудобная обувь сильно увеличивает нагрузку на все суставы нижних конечностей. Выбирайте обувь на низком каблучке, не тесную, из «дышащих» материалов.