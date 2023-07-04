Врач Иванов призвал не есть много фруктов из-за опасности высоких доз фруктозы

Врач Роман Иванов: злоупотребление фруктозой способствует развитию диабета.Врач Иван рассказал в интервью, почему даже летом, несмотря на доступность и многообразие фруктов, есть их нужно строго умеренно. В частности, медик призвал не есть много фруктов из-за опасности высоких доз фруктозы для организма.Фруктоза является одним из видов натурального сахара, она в большом количестве содержится в разных фруктах – особенно в очень спелых и сладких.«В одном среднем яблоке содержится 5 граммов фруктозы, в 100 граммах винограда — до 9 граммов природного сахара», - привел пример специалист.Изданию «Вести Подмосковья» врач Иванов сообщил: ежедневное количество употребляемой в пищу фруктозы не должно превышать 100 граммов – если съедать больше, это чревато развитием нарушения углеводного обмена, провоцирующего развитие диабета второго типа.Злоупотребляя фруктами, можно легко превысить эту норму, особенно если учитывать, что фруктоза присутствует и в других продуктах – десертах и выпечке, меде, напитках, сладких молочных изделиях.Кроме того, избыток фруктов в рационе может вести к расстройству пищеварения: вздутию, повышенному метеоризму. Вдобавок летние дары природы – фрукты и ягоды – содержат такие вещества как гистамин, тирамин, салицилаты, вызывающие аллергические реакции со стороны организма.Врач констатировал, что количество фруктов в рационе не должно превышать 15 процентов.«В рационе фруктам отводится 15%, еще 20% – овощам, молочным продуктам – 25%, злаковым –30%, мясным и бобовым продуктам – 10%», - уточнил он.