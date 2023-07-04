Ученые научились выявлять болезнь Паркинсона с помощью умных часов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые создали новую систему выявления болезни Паркинсона на основе данный умных часов.Новая технология позволяет выявлять болезнь Паркинсона за семь лет до возникновения первых симптомов. Как оказалось, люди, предрасположенные к развитию заболевания, в течение многих лет до постановки диагноза двигаются значительно медленнее тех, у кого предрасположенности нет. Это проявляется не только в скорости ходьбы, но и в выполнении легкой физической активности, например, уборки, приготовлении чашки чая, заправке постели.Специалисты из Британского института исследований деменции и Института инноваций в области неврологии и психического здоровья (NMHII) при Университете Кардиффа выяснили это, проанализировав данные более 100 тысяч человек, собранные умными часами в течение семи дней. Ученые систематизировали и сравнили информацию при помощи искусственного интеллекта.По словам специалистов, этот метод более точен, чем ранние признаки заболевания, и может быть использован в качестве инструмента скрининга болезни Паркинсона.