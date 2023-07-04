Ортопед рассказал, как правильно пылесосить

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Начинать пылесосить стоит от дальней стены, двигаться к выходу из комнаты, и не отходить назад спиной, посоветовал врач Михаил Игнатов. Неправильное использование пылесоса может вызвать боли в спине, запястье и стопах, заявил травматолог-ортопед сети салонов «ОРТЕКА» Михаил Игнатов.Врач советует не носить основной блок пылесоса в руках — даже если у него удобная ручка. Из-за вибрации и долгого перенапряжения у человека может появиться болезненность в запястье, а при длительной нагрузке развиться тендинит — воспаление сухожилий. Кроме того, причиной растяжений запястья может стать любое неудачное движение щеткой.При использовании пылесосов с короткой трубой приходится значительно нагибаться, что приводит к неправильной нагрузке на позвоночник. В свою очередь, это ведет к значительной мышечной боли, вредит связкам и межпозвоночным дискам.Также травмотолог рекомендует при уборке с помощью пылесоса следить за собственными перемещениями и не отходить назад спиной — это дает неправильную нагрузку на стопы.Врач советует начинать уборку от дальней стены и двигаться к выходу из комнаты. По его словам, эта механика защитит человека от травм коленей, голеностопного сустава и убережет от потери координации.Для того же, чтобы полностью исключить травмы, ортопед посоветовал присматриваться к пылесосам с более длинной трубой или же купить робота-пылесоса.