Водоросли, авокадо и еще 6 продуктов-трендов, которые вместо пользы могут навредить

Кето-диета, функциональное питание, семена чиа, интервальное голодание — каждый год в индустрии здорового питания появляются новые тренды. Их подхватывают блогеры, а за ними — обычные люди. Но насколько они безопасны?Здоровое питание у здоровых людей чаще всего сводится к принципу «правильной тарелки». Тем, у кого есть какие-то жалобы на самочувствие, идеально было бы подбирать питание с гастроэнтерологом или диетологом, составлять план питания, режим питания, а не следовать трендам.Почему опасны увлечения различными диетами, «Доктору Питеру» рассказала Мария Успенская — врач-гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист клиники «АБИА».Морские водорослиСейчас отмечается тренд на морскую капусту. С точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт, она стимулирует моторику кишечника. Это неплохо для тех, кто страдает запорами. Но с учетом большого количества йода, который содержится в морской капусте, есть ряд состояний и заболеваний, связанных со щитовидной железой, которые могут, наоборот, требовать ограничения йода.Функциональное питаниеЕсли говорить про функциональное питание, это не должно быть увлечением каким-то одним продуктом. А если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то, например, орехи и семечки, особенно в качестве перекуса на регулярной основе, могут провоцировать проблемы с пищеварением и желчным пузырем. Если есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, будь то гастрит или колит, в том числе воспалительные заболевания кишечника, то орехи и семечки в принципе противопоказаны, потому что они будут чисто механически травмировать слизистую. То же самое можно отнести практически ко всем другим группам продуктов.Даже овощи при определенных состояниях могут использоваться только в термически обработанном, а не в сыром виде. Бобовые, баклажаны, чеснок или, например, грибы противопоказаны при проблемах с желчными путями, хронических панкреатитах.Мода на растительные жирыС осторожностью нужно отнестись к растительным жирам. Авокадо сейчас очень популярный продукт. Несмотря на всю свою пользу, если есть проблемы с желчеоттоком, синтезом желчи или проблемы с поджелудочной железой, то авокадо скорее навредит, чем принесет пользу. В нем слишком много жиров, хоть и растительных, усваиваться они нормально не могут.Ферментированные продуктыЧто касается ферментированных продуктов, они действительно полезны, в том числе для кишечника, за счет поддержания нормальной микрофлоры и стимуляции желудочной секреции. Но если есть какие-то изменения органов желудочно-кишечного тракта, то нужно подходить индивидуально, потому что та же самая квашеная капуста может навредить, как и чайный гриб.Если это, например, гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, продукты могут спровоцировать ухудшение, в то время как, например, при пониженной кислотности они допустимы, но опять же в умеренном количестве.СуперфудыЧто касается различных суперфудов, здесь важно понимать, что это конкретно за продукт, как он приготовлен и насколько контролируется его производство. Очень часто при приготовлении разного рода продуктов используются вещества, которые могут оказаться токсичными для печени или, например, аллергенными. Поэтому надо смотреть на конкретные продукты и конкретного человека.Протеиновые батончикиЧто касается мюсли, протеиновых и прочих батончиков, это очень спорный продукт, потому что там используется достаточно много сахаров или его заменителей. Людям, у которых есть проблемы с избытком веса, инсулинорезистентностью, это просто банальная замена обычного сахара. Плюс при производстве многих продуктов могут использоваться вещества, которые окажутся токсичными для печени. И сейчас это достаточно часто встречающаяся ситуация.Мода на ретроСейчас стали модными ретроблюда. Например, это борщ классический на мясном костном бульоне с мясом или холодец, окрошка, заливное. Естественно, для человека с хроническим панкреатитом или проблемами с желчными путями это неподходящие продукты.Растительное молокоВсе варианты растительного молока в общем и целом допустимы, особенно для тех, у кого есть аллергия на коровье молоко. Но польза от белка в таких продуктах, конечно, отличается от потребления классических молочных продуктов. Скорее, это способ разнообразить питание или заменить молочные продукты — например, в связи с непереносимостью и аллергическими реакциями.В таком случае это подходит. Но если есть проблемы, например, с поджелудочной железой или какие-то другие хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то надо решать вопрос с диетологом, самостоятельно не увлекаться и на систематической основе не употреблять эти заменители.