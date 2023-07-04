Нутрициолог Строков: корица полезна для похудения и при диабете

Корица может помочь при похудении, но ее следует рассматривать только как вспомогательную меру. Специя может регулировать уровень сахара в крови и повышать метаболизм, что может способствовать снижению веса.Однако следует отметить, что сбалансированное питание и регулярная физическая активность являются основой для успешного похудения. Корица сама по себе не может дать значительных результатов, но как часть здорового образа жизни она может помочь вам похудеть.Корица для похудения: естественный помощник на пути к фигуре мечтыКорица — известная специя, которую добывают из коры коричных деревьев. Мало того, что корица ценится за свой уникальный вкус и приятный аромат, есть свидетельства того, что она позволяет снизить вес.Регулирование уровня сахара в крови"Корица содержит соединения, которые могут улучшать действие инсулина и способствовать усвоению сахара клетками. Это может снизить тягу к сладкому и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, заставляет ваше тело хранить меньше жира", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Повышение метаболизма: повышенный уровень метаболизма может помочь вам сжигать больше калорий, даже когда вы отдыхаете. Тем не менее, вы должны отметить, что влияние на ваш метаболизм от употребления только корицы, вероятно, недостаточно значительно, чтобы вызвать заметную потерю веса.Если вы хотите включить корицу в свой рацион, есть несколько способов сделать это."Вы можете добавить корицу в утреннюю овсянку или йогурт, использовать ее в своих смузи или даже использовать для придания вкуса пикантным блюдам".Тем не менее, убедитесь, что вы употребляете корицу умеренно, так как специя может быть токсичной в больших количествах.