Три правила, которые помогут отсрочить старость

Пока таблеток от старости не придумали, приходится брать ситуацию в свои руки и доказывать, что указанный в паспорте возраст – всего лишь цифры.Антиоксиданты на стражеПо мнению ученых, многие патологические процессы в организме, результатом которых становятся болезни и старение, происходят из-за повреждения клеточных мембран свободными радикалами кислорода. Предотвратить его помогают вещества антиоксиданты, которые мы можем получать из продуктов питания. Поэтому очень важно завести привычку ежедневно включать их в свой рацион.Самые знаменитые антиоксиданты – это витамины С и Е. Первого много в овощах, фруктах и ягодах. Второго – в растительных маслах, орехах, печени трески. В целом же рекордсменами по содержанию антиоксидантов считаются ягоды темного цвета, такие как голубика, черника, черноплодная рябина, черная смородина, красный виноград. Из напитков богаты ими зеленый чай и какао.Зарядка для мозгаМозг человека начинает стареть уже после 30 лет. Постепенно снижается острота его реакций, ухудшается память. Но происходит это гораздо медленнее у тех, кто имеет привычку регулярно тренировать свой мозг. И помогают не только кроссворды и ребусы, изучение чего-то нового – это всегда "беговая дорожка" для разума. Можно осваивать новые компьютерные программы, иностранные языки либо еще одну профессию.В целом, чтобы заставлять мозг интенсивно работать, надо как можно чаще нарушать привычный алгоритм выполнения действий: придумывать более эффективные способы сделать работу, искать новые маршруты, учиться делать что-то не доминирующей рукой.Также отодвинуть старение мозга помогают специальные упражнения. Например, такое: возьмитесь одной рукой за ухо, а другой за нос. А потом поменяйте руки. Чтобы усложнить задание – делайте хлопок при каждой смене рук.Остановки, продлевающие путьЕще одна очень полезная привычка для тех, кто не хочет стареть, – делать перерывы в работе, чтобы отвлечься и расслабиться. Потому что длительное напряжение и стресс неминуемо приводят к болезням и негативно отражаются на внешнем виде: портится кожа, ногти, волосы, появляется лишний вес.Чувствуете усталость и напряжение – смените обстановку: сделайте зарядку, выйдете на прогулку. А еще не стоит есть за рабочим столом. Лучше пообедать в столовой в компании коллег, с которыми нравится общаться. По мнению ученых, приятное общение – это еще один шаг на пути к долголетию.