Дерматолог рассказала, как остановить выпадение волос

Остановить выпадение волос поможет грамотная витаминотерапия. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники «Монако» Лидия Гаевская. При этом, по ее словам, важно обратить внимание, не было ли потрясений для организма за три месяца до начала потери волос.«У кожи и у придатков кожи (ногти, волосы) есть клеточный цикл — это три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, что было 3 месяца назад? Возможно, антибиотикотерапия, возможно, наркоз, возможно, какое-то перенесенное заболевание. После ковида до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено», — объяснила дерматолог.Она добавила, что волосы могут выпадать из-за хронических заболеваний, таких как диабет, или из-за гормонального нарушения. При этом она подчеркнула, что потеря от 50 до 150 волос во время утреннего расчесывания считается нормой.