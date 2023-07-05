Дерматолог рассказала, как остановить выпадение волос
«У кожи и у придатков кожи (ногти, волосы) есть клеточный цикл — это три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, что было 3 месяца назад? Возможно, антибиотикотерапия, возможно, наркоз, возможно, какое-то перенесенное заболевание. После ковида до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено», — объяснила дерматолог.
Она добавила, что волосы могут выпадать из-за хронических заболеваний, таких как диабет, или из-за гормонального нарушения. При этом она подчеркнула, что потеря от 50 до 150 волос во время утреннего расчесывания считается нормой.
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