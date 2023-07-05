Нутрициолог Строков рассказал как победить пристрастие к жирному и сладкому

Будь то Nutella, шоколадные батончики или чипсы: любой, кто ест сладкое или жирное, например, чипсы, часто не может остановиться.Для многих идеальное завершение дня выглядит примерно так: ноги вверх, коробка с грудью, пакетик чипсов. Почему мы не можем остановиться, пока вся коробка не кончилась?«Клетки кишечника имеют датчики сахара и жира»., - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .У людей есть врожденная склонность к сладкомуКогда туда попадают молекулы из пищи, электрический импульс посылается по нервам в мозг.«Там высвобождается вещество-мессенджер дофамин. Дофамин повышает аппетит и создает ощущение счастья».И мозг особенно радостно реагирует, когда в пище сочетаются сахар и жир. Некоторые специалисты говорят об «эффекте Нутеллы».Исследования показали, что у людей есть врожденная склонность к сладкому. Даже нерожденные дети в утробе матери улыбаются, когда беременная женщина ест что-то сладкое вместо чего-то горького. Этот отпечаток тоже имеет смысл: в природе почти нет ничего сладкого и ядовитого одновременно. Ядовитые растения и плоды обычно горькие на вкус.Жирная и сладкая пища активирует систему вознаграждения в мозгуНедавно представленное исследование показывает, насколько сильно такие привычки укореняются в мозгу. Поскольку жирная и сладкая пища так сильно активирует систему вознаграждения, мозг учится подсознательно предпочитать именно такую пищу.Усилители вкуса и ароматизаторы усиливают тягу к едеПоэтому может быть трудно сломать укоренившиеся стереотипы и даже не открывать пакет с чипсами, а вместо этого, возможно, взять более здоровое яблоко. Чипсы также входят в число продуктов со встроенным фактором привыкания:«Очевидно, что чипсы содержат вещества, которые обладают эффектом усиления вкуса. В частности, подозреваются, что ароматизаторы вызывают более сильное желание. Экстракт дрожжей и ранее глутамат имеют аналогичный эффект».Важно, чтобы питание происходило сосредоточенно — т.е. не параллельно просмотру фильма или мобильного телефона."Также важно получить поддержку от консультанта по питанию, психолога или кого-то, кому вы доверяете".