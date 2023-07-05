Врач Толмачева: брюки могут не застегиваться из-за гиперлордоза или опухолей

Спортивный врач Юлия Толмачева: если брюки неожиданно перестали застегиваться, причиной этого может быть не только прибавка в весе.Врач Толмачева рассказала, какие причины могут поспособствовать тому, что на животе перестают сходиться и застегиваться брюки, хотя человек не полнеет в целом. Эксперт отметила, что это нередко происходит из-за ослабления глубоких мышц брюшной стенки. Такую слабость мышц, перестающих удерживать живот от выпячивания, объясняют обычно отсутствие должных физических нагрузок и спорта, малоподвижность.Еще одна распространенная причина не застегивающих брюк и увеличенного живота заключается в гиперлордозе поясничного отдела, при котором таз «наклоняется» вперед.«Наклон таза вперед с образованием гиперлордоза в пояснице может быть также следствием укороченных из-за перенапряжения передних мышц бедра после физической активности. Кроме того, поясница часто чрезмерно прогибается и у людей с больными плечевыми суставами», - сообщила Юлия Толмачева «Газете.Ru».Медик добавила, что ставший более выпуклым живот, мешающий нормально застегиваться брюкам, может наблюдаться из-за опухолей, возникающих в органах, расположенных в брюшине или малом тазу. Конкретно это могут быть образования (в виде опухолей или кист) в кишечнике, мочевом пузыре, матке, яичниках. В их случае живот некоторое время растет незаеметно.«Объемное образование в брюшной полости может возникнуть в любом возрасте включая детский. Поэтому, когда штаны перестают застегиваются, хотя набора лишнего веса нет, имеет смысл сделать УЗИ брюшной полости, почек и органов малого таза», – поделилась советом специалист.Помимо этого, живот может увеличиваться вследствие асцита (скопления жидкости), который развивается на фоне таких патологий как цирроз печени, сердечная недостаточность, рак, дополнила Юлия Толмачева.