5 ранних симптомов, которые указывают на болезнь Паркинсона

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Наиболее типичные симптомы болезни Паркинсона, которые знакомы людям, — замедленность движений, тремор и ригидность. Однако эти признаки обычно появляются уже после того, как заболевание начнет значительно прогрессировать.Проблемы со сномПо словам экспертов, у людей с болезнью Паркинсона часто бывают проблемы со сном. Они чаще страдают бессонницей и другими нарушениями сна из-за ригидности, боли и синдрома беспокойных ног. Для болеющих также характерны ощущение усталости и сонливости в течение дня.Мелкий почеркЕще одним признаком болезни Паркинсона можно считать мелкий почерк. Вы заметите, что он либо уже стал меньше, чем был раньше, либо постепенно сжимается в процессе написания. Изменения в мозге приводят к тому, что движения руки становятся менее энергичными и сильными, а потому промежутки между буквами становятся теснее и слова кучкуются.Проблемы с мочевым пузырем или кишечникомПри болезни Паркинсона люди чувствуют внезапную необходимость немедленно и без предупреждения побежать в туалет. Кроме того, они часто ходят в туалет ночью.ПереутомлениеКак минимум половина людей с болезнью Паркинсона испытывают усталость, которая не проходит даже после отдыха. Считается, что она вызвана химическими изменениями в мозге. Уровень усталости сильно варьируется: кто-то чувствует себя полным энергии в один день, но разбитым — на следующий. Переутомление проявляется физически и умственно. Некоторым людям трудно сосредоточиться на одной задачи и долго работать без перерыва.Чувство тревогиНа ранних стадиях болезни Паркинсона людей часто переполняет тревога. Отчасти она связана с опасениями, которые испытывают пациенты, постоянно вынужденные жить с подобным заболеванием. По данным Parkinson's UK, наиболее распространенными симптомы тревоги являются страх, постоянное беспокойство, трудности с концентрацией внимания, потливость, учащенное сердцебиение, одышка, головокружение или дрожь.