Диетолог Ефимова: сухие завтраки и переработанное мясо ведут к быстрому набору веса

Диетолог Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы похудеть.В интервью диетолога Анастасии Ефимовой прозвучало предупреждение о том, что определенная категория продуктов заставляет людей быстро набирать вес. Продукты, о которых идет речь, являются ультраобработанными. Их общая отличительная характеристика – это изготовление промышленным способом. Такие продукты состоят из компонентов, подвергающихся на производстве обработке, благодаря которой эту еду можно ест без предварительной готовки – максимум, она требует разогрева или заливки кипятком.Ефимова перечислила наиболее популярные у россиян ультраобработанные продукты:подслащенные напиткипослащенные сухие завтракиконфетыупакованные закуски с соленым или сладким вкусоммагазинная выпечкалапша быстрого приготовленияпереработанное мясо.Диетолог констатировала: сухие завтраки и переработанное мясо, а также другие обработанные продукты ведут к быстрому набору веса, если они регулярно присутствуют в рационе человека.«Ультраобработанные продукты содержат много соли, сахара и насыщенного жира, отличаются высокой калорийностью. Доказана связь их потребления с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы», - заявила медик.Эксперт объяснила, что в таких продуктах отсутствуют или содержатся в крайне малых дозах клетчатка, белок, витамины и микроэлементы. В связи с этим усвоение сахара и жира, содержащихся в них, происходит очень быстро, что, в свою очередь, влияет на откладывание жира в теле и рост жировой массы.