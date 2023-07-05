Экспертами названы два несложных способа укрепить сердце
Британские кардиологи и диетологи едины в понимании роли правильного питания для поддержания здоровья сердца и сосудов. Их рекомендации касаются того, какие продукты нужно прежде всего включать в рацион, а каких настойчиво избегать.
Главный совет практически всех специалистов: отказ от ультраобработанной пищи. Такие продукты сами по себе провоцируют развития болезней сердца, есть и влияние опосредованное: через повышение уровня сахара в крови, скачки содержания холестерина, изменение артериального давления и иные осложнения.
В частности, ожирение, вызываемое употреблением сверхпереработанной пищи, приводит к появлению очагов воспаления в организме. Что также негативно сказывается на функциональности сердца, мозга и иных органов.
В составе таких продуктов часто много усилителей вкуса, провоцирующих повышение аппетита и вызывающих привыкание. Также в них много жира, сахара и консервантов, различных вредных химических наполнителей.
В качестве альтернативы этим вредностям доктора рекомендуют растительную пищу. В идеале — 30 наименований таких продуктов в неделю. Фрукты, овощи, орехи, семена, травы, специи, чай и кофе, все это входит в перечень полезных для сердца компонентов рациона.
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Добавил belyash в категорию Кардиология
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