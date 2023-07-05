Врач Зайцев рассказал, можно ли есть мороженое при боли в горле

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По словам медика, мороженое не только не помогает вылечить горло, но и, наоборот, только усугубляет ситуацию. Употребление холодного приводит к сильному переохлаждению горла.Как правило, мороженое едят в жару, из-за чего создается большой контраст в температура и, как следствие, воспаление. Сначала страдает оболочка задней стенки глотки, а затем небные миндалины. Воспаление может начаться и в носоглотке. При этом, если оно спустится вниз, есть риск возникновения охриплости или даже полной потери голоса.Также молочные, кислые, дрожжевые продукты и сахар являются питательной средой для бактерий. Поэтому при болезненных ощущениях в глотке, першении, жжении есть мороженое нельзя. Необходимо пить воду комнатной температуры и исключить из рациона все тяжелое и жирное.