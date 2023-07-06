Гудят ноги и ноет шея: как заснуть, если что-то болит, — 5 ситуаций

Не всегда мы засыпаем, едва коснувшись головой подушки, — и ситуация осложняется, если нас что-то беспокоит. Например, стреляет в спине или болят ноги после трудного дня. Рассказываем, как отдохнуть с такими недомоганиями.Сон лечит — об этом в один голос говорят все врачи. А значит, даже если у вас что-то болит, есть все шансы, что наутро станет лучше. Конечно, при том условии, что вы крепко уснете и выспитесь — чтобы организм смог самостоятельно подлатать там, где неладно.1. НОЕТ ПЛЕЧОМы не знаем, что с вами случилось, — возможно, вы девять этажей тащили на себе велосипед, потому что сломался лифт, или неудачно сходили на тренировку по боксу. Что бы там ни было, лучшее решение — спать на спине. Так удастся избавить пострадавшее плечо от ненужной нагрузки.Если же вы обожаете спать на боку, положите перед грудью большую подушку, а не нее — вытянутую руку.2. СТРЕЛЯЕТ В ПОЯСНИЦЕИногда это невралгия, иногда — защемленный нерв, иногда — простуда. В любом случае вам поможет небольшая подушка под коленями, если вы лежите на спине. Под поясницу же можно положить полотенце, свернутое в рулон. Если спите на боку, зажмите подушку между коленями. На животе лучше не спать.3. ГУДЯТ НОГИЕсли вы целый день провели на ногах, неудивительно, что у вас ноют пятки. Ноги также могут отекать, если вы слишком долго находились в вертикальном положении или на улице жара. Советуем положить их повыше.Также гудение в пятках может провоцировать плантарный фасциит — укутайте стопы плотно одеялом, чтобы снять напряжение.4. МУЧАЕТ ИЗЖОГАНеприятное состояние, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод. Врачи советуют спать на животе или боку — но ни в коем случае не на спине, это лишь усугубит положение.Кстати, если ваши ноги во время сна будут находиться ниже головы, можно облегчить состояние и быстрее уснуть.5. ЛОМИТ В ШЕЕЧастая проблема у тех, кто подолгу работает за компьютером, а также у людей с неправильной осанкой. Главное — не спать на высокой подушке. Выберите себе среднюю, подверните валиком снизу. Пусть на подушке будут только ваша голова и шея, но никак не плечи.