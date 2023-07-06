Диетолог Пономарева дала советы как не потолстеть в летнем отпуске
Поздний завтрак
"Важно не только то, что вы едите, но и то, когда вы это едите. Голодание 12 часов в течение 24 часов дает достаточно времени для восстановления клеток и предлагает различные преимущества, включая потерю веса, улучшение настроения и повышение уровня энергии", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .
Если ваш туристический пакет включает завтрак, узнайте самое позднее доступное время, чтобы поесть. Таким образом, вы сможете насладиться сытным завтраком, который зарядит вас энергией на весь день, и поужинать немного раньше.
Обязательно гуляйте
Ходьба — отличный способ оставаться активным вне структурированного плана тренировок.
Это позволяет вам исследовать область, в которой вы находитесь, сохраняя при этом свое тело в движении. Если расстояние не слишком большое и вы в хорошей физической форме, подумайте о том, чтобы добраться до достопримечательностей пешком или на велосипеде. Вы не только сожжете калории, но и сможете ближе познакомиться с местными окрестностями.
Избегайте определенных продуктов в буфете отеля
Остановившись в отеле, работающем по системе «все включено», легко поддаться искушению наполнить свою тарелку всевозможными изысканными угощениями.
"Есть определенные продукты, которыми вы можете наслаждаться с пользой для здоровья, и от других вам следует держаться подальше".
Для здорового завтрака выбирайте:
Яйца
Омлет с большим количеством овощей
Греческий йогурт с ягодами
Приготовленные или сырые овощи, такие как шпинат
Сыр, орехи и авокадо содержат полезные жиры, которые дольше сохраняют чувство сытости.
Избегайте следующих продуктов на завтрак:
Фруктовые соки
Выпечка
Хлопья
Маффины и торт
Сухофрукты
Оладьи
"Помните, что контроль порций имеет ключевое значение, когда вы время от времени наслаждаетесь такими угощениями, как хлеб, сосиски, бекон и местные деликатесы. Помните о том, сколько вы едите, и не поддавайтесь желанию перегрузить свою тарелку".
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