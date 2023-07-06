Снижают холестерин и спасают от тромбов: 6 специй, которые должны быть у каждой хозяйки

Черный перец — для остроты, смесь сухих трав — для аромата. Ежедневно мы добавляем в блюда и напитки специи и приправы, чтобы усилить, разнообразить и раскрыть их вкус. Но полезно ли это и какие специи стоит хранить в кухонном шкафчике?Мы часто используем на своих кухнях различные соусы, приправы и смеси трав, даже не задумываясь о том, какие компоненты в них входят и насколько они полезны для здоровья.Между тем, грамотный выбор специй или многокомпонентных приправ может позитивно повлиять на наше состояние. Врач перечислил самые полезные для здоровья.Вред и польза специйТермином «приправы» называют любые добавки, которые мы используем в процессе приготовления тех или иных блюд. Они могут существенно изменить итоговый вкус, придать новый аромат, консистенцию или цвет. К приправам относятся как различные специи, пряности и травы, так и натуральные добавки и различные искусственные компоненты.«Важно понимать, что многие специи могут быть противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также ряд из них влияют на активность и метаболизм некоторых лекарственных препаратов»», — предупреждает врач Роман Иванов. (Вот 5 трав и специй, которые могут снизить эффект от лекарств.)По словам эксперта, самые полезные для добавления в блюда — полностью натуральные специи, которые не имеют различных химических добавок: усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей.Шесть базовых специйЧерный перецЧерный перец не только придает блюду пикантность, но и способствует снижению уровня холестерина, улучшает углеводный обмен и защищает слизистую оболочку рта от болезнетворных микроорганизмов.КорицаКорицу иногда называют природным катализатором метаболизма. Считается, что она притупляет чувство голода, помогает снизить уровень холестерина в крови и улучшает процесс переваривания жирной пищи. Корица содержит вещества, расширяющие стенки сосудов, благодаря этому у человека может снизиться давление. При этом гипотоникам следует употреблять ее с осторожностью. И не путайте корицу с кассией — про их отличия можно узнать по ссылке.ПаприкаПаприка — это порошкообразная специя, которую изготавливают из сладких или слабожгучих сортов стручкового перца. Она помогает наладить работу органов ЖКТ — снижает газообразование, спазмы в животе. А еще паприка содержит особые вещества, которые улучшают кровоток и препятствуют тромбообразованию.ИмбирьИмбирь — настоящий кладезь витаминов и минералов. Это растение богато витаминами E, K и C, витаминами группы B, а также железом, калием, кальцием и магнием, необходимыми для правильной работы сердечно-сосудистой системы и укрепления костей.Также имбирь содержит гингерол — растительное вещество, которое обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Благодаря гингеролу имбирь помогает укрепить иммунитет и справиться с простудными заболеваниями, а также облегчить головную или зубную боль. Кому нельзя имбирь — узнайте здесь.ЧеснокЕще одна полезная специя. Как и имбирь, чеснок содержит много витаминов и минералов, а также аллицин — органическое соединение, которое обладает мощным антиоксидантным действием и помогает защитить здоровые клетки организма от воздействия свободных радикалов — вредоносных молекул активного кислорода.КориандрЭто пряная специя, которую получают из семян травянистого растения. В его составе — аскорбиновая и никотиновая кислоты, витамины группы B, кальций, фосфор, магний и калий. Благодаря им кориандр помогает укрепить стенки сосудов и кости, нормализует давление, благотворно воздействует на нервную систему.Как правильно хранить специи и приправыЛучше выбирать цельные специи и измельчать их непосредственно перед использованием.Хранить в жестяных или деревянных коробочках с плотно закрывающимися крышками. Если таких емкостей под рукой нет, следует положить специи в стеклянные или пластиковые контейнеры и обязательно убрать в темное прохладное место, подальше от окна и варочных поверхностей.Нужно следить за сроком годности: со временем многие полезные свойства специй теряются, а при неправильном хранении на них скапливаются пыль и влага.