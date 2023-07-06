Учёные сравнили состояния здоровья вегетарианцев и всеядных на основе биохимических анализов крови, анализа состава тела
Для получения всесторонних результатов о здоровье вегетарианцев, их пищевых привычках и стиле питания мы использовали разные инструменты, которые позволили провести тщательный анализ, несмотря на небольшое количество участников исследования.
Выяснилось, что у вегетарианцев состояние здоровья такое же или чуть лучше, чем у людей, едящих мясо. У них наблюдаются улучшения в показателях состава тела, которые были измерены методом BIA.
Биохимический анализ крови не показал значительных различий между вегетарианцами и людьми, едящими мясо.
Тем не менее у вегетарианцев были выявлены некоторые недостатки, такие как недостаток витамина B12, витамина D и повышенный уровень гомоцистеина.
Кроме того, большинство вегетарианцев, принявших участие в исследовании, заявили, что они принимают минеральные и витаминные добавки, которые трудно получить только из растительной диеты. Это указывает на то, что вегетарианцы осознают риск недостатка питательных веществ и стремятся компенсировать их при помощи добавок.
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Добавил belyash в категорию Разное
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