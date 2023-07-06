Учёные сравнили состояния здоровья вегетарианцев и всеядных на основе биохимических анализов крови, анализа состава тела

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Многие люди выбирают вегетарианскую диету из-за ее положительного влияния на здоровье. Учёными Университета наук о жизни (Люблин, Польша) проведено исследование, чтобы сравнить здоровье вегетарианцев и людьми, употребляющими мясо. В исследовании приняли участие 22 вегетарианца, которые уже более пяти лет придерживаются вегетарианской диеты, и 22 людей, едящих мясо, в возрасте от 18 до 45 лет. Каждому из них был предоставлен опросник о питании, проведен анализ состава тела (BIA) и биохимический анализ крови, а также была изучена их недельный рацион.Для получения всесторонних результатов о здоровье вегетарианцев, их пищевых привычках и стиле питания мы использовали разные инструменты, которые позволили провести тщательный анализ, несмотря на небольшое количество участников исследования.Выяснилось, что у вегетарианцев состояние здоровья такое же или чуть лучше, чем у людей, едящих мясо. У них наблюдаются улучшения в показателях состава тела, которые были измерены методом BIA.Биохимический анализ крови не показал значительных различий между вегетарианцами и людьми, едящими мясо.Тем не менее у вегетарианцев были выявлены некоторые недостатки, такие как недостаток витамина B12, витамина D и повышенный уровень гомоцистеина.Кроме того, большинство вегетарианцев, принявших участие в исследовании, заявили, что они принимают минеральные и витаминные добавки, которые трудно получить только из растительной диеты. Это указывает на то, что вегетарианцы осознают риск недостатка питательных веществ и стремятся компенсировать их при помощи добавок.