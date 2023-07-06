К дефициту витаминов могут вести привычки самого человека.Врач-терапевт Тамара Ильинская отметила, что проблема дефицита витаминов бывает тесно связана с образом жизни. В частности, ее могут вызывать злоупотребление алкоголем и курение, несбалансированное питание, диеты, стресс, употребление лекарств, неправильное хранение продуктов, бессонница, недостаток физической активности на свежем воздухе. Кроме того, нехватку витаминов могут обусловливать болезни, в частности, патологии пищеварительных органов.Терапевт Ильинская рассказала о симптомах дефицита разных витаминов.Дефицит витамина А: развитие куриной слепоты, сухость глаз, сухость кожи, сухость слизистых оболочек.Дефицит витамина В1 (тиамин): неврологические расстройства, слабость сердечной мышцы, мышечная атрофия, метаболические заболевания.Дефицит витамина B2 (рибофлавин): утомляемость, шелушение кожи, огрубение кожи, воспаление (особенно языка, слизистой оболочки полости рта), головные боли.Дефицит витамина B3 (ниацин): потеря аппетита, слабость, воспаление кожи, диарея.Дефицит витамина B5 (пантотеновая кислота): головокружение, боли в животе и желудке, затрудненное глотание, бессонница, усталость, головные боли.Дефицит витамина B6: проблемы с кожей, угри, трещины в уголках рта, проблемы с пищеварением, потеря аппетита, раздражительность, беспокойство.Дефицит витамина B7 (биотин): выпадение волос, ломкость ногтей, покраснение кожи, сухость волос, мышечная боль, вялость, потеря веса.Дефицит витамина B9 (фолиевая кислота): бледность, забывчивость, перепады настроения.Дефицит витамина B12 (кобаламин): анемия , повреждение нервов, мышечная слабость, головные боли, проблемы с пищеварением, депрессивное настроение.Дефицит витамина С: физическая слабость, боль в суставах, меланхолия, напряжение, судороги икроножных мышц, ослабленная иммунная система, неприятный запах изо рта, кровоточивость десен, плохое заживление ран.Дефицит витамина D: слабые кости, усталость, плохое настроение, депрессия, снижение работоспособности, фибромиалгия , остеопороз.Дефицит витамина Е: замедление рефлексов, подергивание мышц, тремор, отсутствие концентрации внимания, нечеткость зрения.Дефицит витамина К: склонность к кровотечениям, повышенная кровопотеря в случае травм.Наиболее точным способом определить нехватку того или иного витамина является анализ крови.