Туристов предупредили об опасной лихорадке из южных стран

Летом многие люди собираются в отпуск. И не редко для отдыха выбирают весьма экзотические страны. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора подготовили важную информацию для туристов. В частности, путешественников предупредили о лихорадке денге, распространенной во многих южных странах.Это заболевание распространено на территории Южной Азии, Океании, Мексики и стран Карибского бассейна. Главными его переносчиками являются комары, после укуса которых болезнь может передаваться от человека к человеку через кровь. Основными же симптомами лихорадки является сыпь, головные боли, боль в мышцах и тошнота.Дабы не заразиться неприятным заболеванием во время отдыха, специалисты советуют туристам придерживаться нескольких простых правил. В частности, следует носить закрытую одежду, а также запастись репеллентами, аэрозолями и фумигаторами.