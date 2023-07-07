Туристов предупредили об опасной лихорадке из южных стран
Это заболевание распространено на территории Южной Азии, Океании, Мексики и стран Карибского бассейна. Главными его переносчиками являются комары, после укуса которых болезнь может передаваться от человека к человеку через кровь. Основными же симптомами лихорадки является сыпь, головные боли, боль в мышцах и тошнота.
Дабы не заразиться неприятным заболеванием во время отдыха, специалисты советуют туристам придерживаться нескольких простых правил. В частности, следует носить закрытую одежду, а также запастись репеллентами, аэрозолями и фумигаторами.
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