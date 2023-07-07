Помогает ли гиалуроновая кислота вернуть молодость

В борьбе с признаками старения и сохранением молодого и здорового внешнего вида, множество людей обращаются к различным методам и продуктам. Один из таких популярных веществ, привлекающих все больше внимания, - гиалуроновая кислота. Этот компонент является ключевым строительным блоком в коже и других соединительных тканях, и его использование в косметических и медицинских процедурах становится все более распространенным.Гиалуроновая кислота была открыта совсем недавно?Нет, учёные открыли её практически век назад. В далёком 1934 году (а вовсе не недавно, как уверяет реклама) немецкий биохимик Карл Мейер и его коллега Джон Палмер опубликовали статью, в которой описали густое вязкое вещество из стекловидного тела коровьего глаза. Его назвали гиалуроновой кислотой.По химическому составу это полимер, то есть цепочка из большого количества повторяющихся звеньев — кусочков глюкуроновой кислоты и полисахарида глюкозамина. Благодаря своему строению одна молекула гиалуроновой кислоты может связывать много молекул воды и удерживать её в тканях.Согласно данным Кливлендской клиники, четверть чайной ложки гиалуроновой кислоты способна удержать свыше 5 литров водыГиалуроновая кислота есть в организме человека?Да. Гиалуроновая кислота есть во многих органах и тканях. Например, в составе синовиальной жидкости. Это специальная среда внутри сустава, которая смазывает поверхности и уменьшает трение. Также она есть в хрящах, слезах, слюне. И конечно, в коже.Кожа состоит из трёх слоёв. Самый верхний — эпидермис. Это множество рядов клеток, которые по мере созревания накапливают белок кератин и становятся жёсткими. Ороговевшие клетки поднимаются всё ближе к поверхности.Самый нижний слой — гиподерма. Это подкожная жировая прослойка, которая создаёт амортизацию, содержит энергетические запасы и не даёт организму охлаждаться. А между ними центральный слой — дерма.Дерма напоминает матрас, где пружины — это крупные молекулы коллагена и тонкие молекулы эластина. А пространство вокруг заполнено аморфным веществом, большая часть из которого — гиалуроновая кислота. Также в дерме находят фибробласты — клетки, производящие все компоненты этого слоя.Молодая кожа упруга: в ней много коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Поэтому при движении мимических мышц не остаётся заломов — «матрас» дермы возвращает кожу на место. С возрастом фибробласты работают хуже и уже не могут производить столько нужных компонентов. Поэтому при движении мышц остаются морщины, а кожа кажется не такой наполненной.Откуда берётся кислота, входящая в кремы и инъекции?Сначала гиалуроновую кислоту получали только из животного сырья: петушиных гребешков или пупочных канатиков животных. Со временем наука пришла к искусственной выработке полимера в лабораторных условиях. Так препарат получается чистым от белковых примесей, поэтому не вызывает тяжёлые реакции организма. Также в условиях производства можно делать молекулы разного размера и плотности.Говорят, гиалуроновая кислота в кремах бесполезна: её молекулы слишком большие, чтобы попасть в глубокие слои кожи. Это правда?Молекулы гиалуроновой кислоты действительно в несколько раз больше, чем расстояние между клетками кожи. Поэтому для технолога главный вопрос — это доставка молекулы внутрь. Сам полимер стоит недорого, основные усилия тратятся именно на то, чтобы протащить его через кожный барьер. Для этого используют только коротенькие, то есть низкомолекулярные цепочки гиалуроновой кислоты. Их упаковывают в пузырьки — липосомы либо связывают с веществами?проводниками, или энхансерами.Если просто положить слой гиалуроновой кислоты на поверхность кожи, то он будет тянуть воду из воздуха либо из самой кожи. Обычно в большей части нашей страны климат сухой, а в квартирах вообще невыносимый, поэтому кислота без системы доставки просто высасывает влагу из кожи. Такой уход только навредит. А вот в азиатских странах часто используют тоники с высоким содержанием гиалуроновой кислоты из?за влажного климата.Как тогда выбрать средство с гиалуроновой кислотой?Всё индивидуально, так что универсального средства не существует. Самостоятельно подбирать реально только методом проб и ошибок. В первые дни можно оценить только совместимость: нет ли высыпаний и раздражения, не вызывает ли крем неприятную реакцию.А эффективность можно смотреть через месяц?полтора по тому, как изменилось качество кожи и решились проблемы, которые вас беспокоили. Так что готовьтесь отвечать на вопросы: стала ли кожа увлажнённее? уменьшились ли морщины? улучшился ли цвет лица?Если этот путь вам не подходит, попросите совета у вашего врача?косметолога.Зачем нужны инъекции?Инъекции доставляют даже крупные молекулы прямо в дерму, поэтому эффект будет виден быстрее и гораздо ярче выражен. А распадаясь, гиалуроновая кислота будет стимулировать фибробласты работать лучше и синтезировать больше собственных молекул.А если молекулы связать с помощью специальных химических мостиков, то гиалуроновая кислота не будет распадаться очень долго. В этом случае она сработает как наполнитель, или филлер.Гиалуроновая кислота лечит акне?Нет, но помогает справиться с постакне. Ей можно заполнять шрамы, чтобы кожа была более гладкой. Кроме того увлажнённая кожа лучше переносит лечение препаратами против акне, такими как бензоил пероксид и ретиноиды.А привыкание она вызывает?Только психологическое. Гиалуроновая кислота включается в процесс метаболизма и постепенно рассасывается без следа. Но мы привыкаем к красивой и уплотнённой коже, поэтому может казаться, что без неё лицо резко стало выглядеть старше.Гиалуроновая кислота останавливает процесс старения?Нет, ничего не может остановить старение. Коллагеновые и эластиновые волокна будут разрушаться, а гиалуроновой кислоты будет становиться всё меньше. Так что из этой битвы мы в любом случае выйдем проигравшими. Но косметика и косметология могут помочь немного замедлить процесс.