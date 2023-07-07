Терапевт Чернышова: людям с гипертонией нужно периодически проверять холестерин

Терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с гипертонией контролировать свой уровень холестерина.В интервью терапевт Чернышовой прозвучало напоминание о необходимости знать о содержании холестерина в крови. Быть осведомленными о своем холестерине следует всем взрослым людям, но особенно тем, у кого имеются хронические заболевания сердечнососудистой системы. В частности, людям с гипертонией нужно не просто иметь представление о своем холестерине, но и периодически проверять его уровень.«Совершенно точно следует контролировать уровень холестерина людям с повышенным артериальным давлением, с установленной ишемической болезнью сердца, стенокардией, а также перенесшим инфаркты, инсульты», – рассказала терапевт ЧернышоваЛюдям, у которых в семье были случаи гипертонии, инфарктов и инсультов, следует проявлять настороженность и тоже периодически проверять холестерин, считает врач. Наследственность может влиять на возникновение в сосудах атеросклероза, одного из ключевых провокаторов сердечнососудистых катастроф.«Нужно следить за тем, чтобы не возникали новые бляшки и не нарушалось кровоснабжение сердца или мозга, чтобы предупредить развитие катастроф», - заявила врач Чернышова.Специалистка отметила, что названным категориям нужно проверять содержание холестерина в крови минимум раз в год. При этом следует не просто выполнять общий анализ крови, а исследовать ее липидный профиль, делать липидограмму. С ее помощью можно определить уровень наиболее опасного «плохого» холестерина.