Тренер посоветовала упражнения из пилатеса для проработки пресса

Тренер Элеонора Алибаева рассказала, как проработать пресс с помощью упражнений из пилатеса.Начать эксперт посоветовала с упражнений лежа. Исходное положение — лежа на спине, ноги подняты вверх под прямым углом, руки вдоль туловища. Затем необходимо приподнять голову, плечи и верхнюю часть лопаток и начать делать небольшие махи руками вверх и вниз. После этого нужно сменить движение рук: поочередно тянуться ими за ноги, сохраняя параллель с полом.Для следующей группы упражнений исходное положение единое — лежа на спине, ноги подняты и согнуты в коленях, углы прямые, руки сцеплены в замок за головой, лопатки, плечи и голова приподняты. Затем поочередно нужно опускать ноги до пола, при этом не следует их разгибать в коленях. Далее, зафиксировав ноги под прямыми углами, следует потянуться локтем к противоположному колену. После к этому упражнению добавляется движение ног — медленный «велосипед».Затем тренер предложила сделать несколько упражнений сидя. Исходное положение — сидя, ноги вытянуты вперед и немного согнуты в коленях. Далее нужно отклониться назад до прямого угла с ногами, завести руки за голову и выполнять повороты вправо и влево. После этого следует поставить руки сзади и подтянуть согнутые в коленях ноги к груди, а затем опуститься, согнув руки в локтях и выпрямив ноги.Завершить тренировку Алибаева рекомендовала планкой на локтях. Она отметила, что важно сохранять ровную линию, не прогибаясь в спине.