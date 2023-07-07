Засекайте время: уролог рассказал, сколько минимально должен длиться секс

Об этих ситуациях в постели мужчины говорить не любят. Все потому, что они вызывают психологический дискомфорт, переживания и даже отказ от интимной близости.Речь о преждевременном семяизвержении — проблеме, о которой мужчины не любят говорить и боятся обсуждать даже с врачом. По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, на самом деле в большинстве случаев эту проблему можно решить. А если это случилось с мужчиной всего однажды, то и проблемой вовсе не считается.Преждевременное семяизвержение — состояние, при котором эякуляция происходит либо до начала полового акта, либо через короткий промежуток времени после его начала.«Но что принято считать за короткий промежуток? Европейская ассоциация урологов (ЕАU) наконец-то назвала точное время для подтверждения или опровержения диагноза — 1 минута», — уточнил Марк Гадзиян в своем телеграм-канале.Врачи выделяют два вида преждевременного семяизвержения: первичное, когда проблема появилась сразу после начала половой жизни, и вторичное, которое появилось со временем, раньше все было в норме.Уролог назвал две причины, почему у мужчины может развиться такое состояние:психологическая. Виной может быть любое воздействие стресса — усталость, ссора с партнершей, переедание или злоупотребление алкоголем;воспалительный процесс мочевыделительной системы и другие урологические проблемы.«В большинстве случаев эта проблема лечится. Не бойтесь обсудить ее с урологом, чтобы провести полное обследование и назначить верное лечение», — советует специалист.Утренний признак, который говорит о проблемах с тестостероном у мужчиныКак рассказывал врач-эндокринолог Роман Терушкин, у здорового мужчины каждое утро с 6 до 8 часов утра должна быть эрекция — именно в это время суток отмечается пиковый уровень тестостерона. Если этого не происходит, это может говорить о снижении выработки главного мужского гормона или его эффективности.Как отмечал врач, утренняя эрекция даже пять дней в неделю — уже повод задуматься и хотя бы понаблюдать за собой, не говоря уже о меньшем количестве.