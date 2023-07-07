Пролактин выше нормы: 5 причин, почему в крови повышается уровень этого женского гормона

Превышение нормы по уровню гормона пролактина в крови не всегда говорит о каких-то проблемах с женским здоровьем. Но если все же анализ показал отклонения, надо его пересдать. Причем с соблюдением определенных правил.По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, не стоит сразу волноваться, если вы обнаружили в анализе крови превышение референсных значений по уровню пролактина. Особенно если это случилось один раз и превышение менее чем в 2 раза от верхней границы нормы. Однако все равно чуть позже врач советует пересдать анализ. Причем к нему важно подготовиться. В течение суток перед исследованием надо:отказаться от физической активности;исключить интимную близость;не нервничать.«Во всех этих случаях пролактин будет повышаться физиологически. Кроме того, пересдавая пролактин, обязательно смотрим его фракции — мономерный пролактин и макропролактин. Макропролактин — это неактивный пролактин. Если повышение за счет него, то пролактин снижать не надо, так как он не оказывает никакого негативного влияния на организм. Если же за счет мономерного пролактина, продолжаем диагностические поиски», — объясняет гинеколог в своем телеграм-канале.Почему повышается уровень пролактинаСпециалист назвала пять причин, которые могут приводить к превышению нормы этого женского гормона в анализе крови.Гипотиреоз (дисфункция щитовидной железы) — это нередкая причина. В этом случае надо проверить уровень гормонов щитовидки: ТТГ, Т3, Т4 свободные. Дело в том, что тиреотропный гормон (ТТГ) стимулирует выработку не только гормонов самой железы, но и пролактина.Прием лекарств. К примеру, повышать пролактин могут некоторые психотропные препараты, включая антидепрессанты, препараты для снижения давления, прокинетики для работы ЖКТ. В этих случаях по возможности надо поменять препарат или сделать перерыв в его приеме.Длительный стресс.Недосып.Аденома гипофиза. В этом случае показатель пролактина в двух анализах может превышать верхнюю границу нормы более чем вдвое. Здесь для уточнения ситуации потребуется МРТ головного мозга.Надо ли снижать пролактинПо словам Екатерины Волковой, прицельно делать это надо далеко не всегда. Исключение — случаи, когда уровень гормона стойко растет за счет именно мономерного пролактина. Кроме того, когда в его повышении не виновата какая-либо другая причина — тот же гипотиреоз или прием лекарств. Здесь в первую очередь важно разобраться с первопричиной, после чего уровень гормона придет в норму сам по себе.