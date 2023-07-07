Врач Андреева назвала 7 продуктов, которые снижают холестерин и помогают похудеть
Грамотный выбор диеты может не только помочь вам похудеть, но и послужить оружием в вашем арсенале для защиты от серьезных проблем со здоровьем, таких как высокий уровень холестерина.
Высокий холестерин может заложить основу для сердечных заболеваний и инсультов, не привлекая к себе никакого внимания.
"К счастью, есть продукты, которые могут быть двойным ударом, контролируя уровень холестерина и способствуя снижению веса", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .
1. Овес и цельные зерна
Овес и цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку, могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина.
2. Бобовые
Подобно овсу и цельным зернам, небольшие продукты богаты клетчаткой, что означает, что они эффективно контролируют уровень холестерина.
«Они также богаты белком, что делает их отличным вариантом для похудения».
3. Орехи и семечки
Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и семена чиа богаты полезными для сердца жирами, которые могут помочь снизить уровень воскообразного вещества.
«Они вызывают чувство сытости, помогая контролировать вес; однако важно контролировать порции из-за их высокой калорийности».
4. Авокадо
В то время как фрукты и овощи в целом являются отличными вариантами, когда речь идет как о холестерине, так и о потере веса, авокадо кажется особенно мощным.
5. Оливковое масло
Такая простая вещь, как замена растительного масла на оливковое, богатое полезными жирами и антиоксидантами, может изменить ситуацию как для ваших артерий, так и для вашей талии.
6. Зеленый чай
«Было доказано, что этот богатый антиоксидантами напиток положительно влияет на уровень холестерина и может помочь в потере веса».
7. Чеснок
Добавление чеснока в пищу может не только контролировать уровень холестерина, но и придавать вкус вашим блюдам «без добавления лишних калорий», что делает его «полезным дополнением» к диете для похудения.
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