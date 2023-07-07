Врач Андреева назвала 7 продуктов, которые снижают холестерин и помогают похудеть

Определенные продукты, от авокадо до оливкового масла, могут способствовать снижению веса и защите здоровья сердца.

Грамотный выбор диеты может не только помочь вам похудеть, но и послужить оружием в вашем арсенале для защиты от серьезных проблем со здоровьем, таких как высокий уровень холестерина.

Высокий холестерин может заложить основу для сердечных заболеваний и инсультов, не привлекая к себе никакого внимания.

"К счастью, есть продукты, которые могут быть двойным ударом, контролируя уровень холестерина и способствуя снижению веса", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .

1. Овес и цельные зерна

Овес и цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку, могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина.

2. Бобовые

Подобно овсу и цельным зернам, небольшие продукты богаты клетчаткой, что означает, что они эффективно контролируют уровень холестерина.

«Они также богаты белком, что делает их отличным вариантом для похудения».

3. Орехи и семечки

Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и семена чиа богаты полезными для сердца жирами, которые могут помочь снизить уровень воскообразного вещества.

«Они вызывают чувство сытости, помогая контролировать вес; однако важно контролировать порции из-за их высокой калорийности».

4. Авокадо

В то время как фрукты и овощи в целом являются отличными вариантами, когда речь идет как о холестерине, так и о потере веса, авокадо кажется особенно мощным.

5. Оливковое масло

Такая простая вещь, как замена растительного масла на оливковое, богатое полезными жирами и антиоксидантами, может изменить ситуацию как для ваших артерий, так и для вашей талии.

6. Зеленый чай

«Было доказано, что этот богатый антиоксидантами напиток положительно влияет на уровень холестерина и может помочь в потере веса».

7. Чеснок

Добавление чеснока в пищу может не только контролировать уровень холестерина, но и придавать вкус вашим блюдам «без добавления лишних калорий», что делает его «полезным дополнением» к диете для похудения.
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