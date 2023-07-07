Простая техника для релаксации глаз Шин-шин-тойцу-до

Приверженцы Шин-до обычно используют этот метод для облегчения напряжения глаз. Наша цель заключается в том, чтобы усилить кровообращение и способствовать релаксации.2 простых упражнения для здоровья глаз от Накамура ХарукиЗакройте глаза и начинайте, используя подушечки ваших пальцев, мягко растирать область лица от слезного протока наружу, как на рисунке.Повторяйте это мягкое, как бы вытирающее слезы движение, двигаясь в одном направлении от внутреннего угла глаза к наружному, а не назад-вперёд.Далее поменяйте направление движения и массируйте от наружного угла глаза к внутреннему по направлению к носу и слезному протоку.Не используйте кончики пальцев, выполняйте движение подушечками.Потом спускайтесь вниз от верхушки глаза, вдоль ресниц. И снова используйте подушечки пальцев и двигайтесь в одном направлении – вниз. Повторите столько раз, сколько вам нужно.Затем поменяйте направление и двигайтесь вверх от нижней части глаза к бровям.Сложите кончики пальцев ровно. Закройте глаза и коснитесь линии, проходящей через центр век, кончиками пальцев. Только коснитесь мягко, без сильного давления, и сконцентрируйтесь на передаче ки от пальцев в глаза (ганкиу). Достаточно примерно 30 секунд.Ганкио ундо: упражнение для глазЭто упражнение для глаз, или ганкио ундо, предназначенное для их укрепления. Упражнение снимает напряжение глаз. Положите кисти на бедра и смотрите вперёд. Не двигая головой, посмотрите вверх как можно дальше Задержитесь примерно на 2 секунды.Повторите несколько раз.Затем посмотрите как можно дальше влево, не поворачивая голову. Сохраняйте это положение несколько секунд, затем посмотрите как можно дальше вправо. Задержитесь. Повторите несколько раз.В конце медленно сделайте глазами большой круг по часовой стрелке несколько раз, и затем несколько кругов против часовой стрелки. Голова все время остаётся неподвижной.